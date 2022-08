„Musíme hrát zase koncentrovaně a zodpovědně. Pokud bychom trošku vypustili nějaké souboje nebo situace, soupeř by to potrestal. Věřím, že náš přístup bude zase bezvadný a po domácím zápase se budeme radovat,“ naznačil 57letý plzeňský trenér Michal Bílek s jakou taktikou hodlá jít do dnešní odvety.