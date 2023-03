Největší fotbalový zápas v Česku se dnes odehraje v Praze. Sparta v třeskavém derby vyzve Slavii. Ale pozor, půjde o dívčí válku. Derby v ženském podání se poprvé v historii uskuteční na Letné. Sparta touží překonat divácký rekord, který drží právě jejich rival. A také chce slávistkám vyrvat z rukou mistrovskou trofej.

Trénink Sparty na Strahově | Video: Deník/František Bílek

Den před derby mělo být prodáno přes šest tisíc vstupenek, slávistický rekord je tak v ohrožení. V roce 2019 totiž přišlo na ženský fotbal do Edenu na čtvrtfinále Ligy mistryň s Bayernem 6882 diváků. Absolutně nejvíc lidí dorazilo v Česku na ženský fotbal v roce 2017. Zahajovací zápas mistrovství Evropy hráček do sedmnácti let mezi Českem a Francií sledovalo 10219 fanoušků.

V týdnu mimochodem padl divácký rekord v Itálii. Při utkání ženské Champions League mezi Římem a Barcelonou se na olympijský stadion vměstnalo 39454 fanoušků. Tolik fans by se na Letnou ani nevešlo. Dorazit by ale mohlo klidně i deset tisíc diváků.

„To by byl zážitek, super pro vizitku ženského fotbalu. Zažila už jsem zápasy s tolika diváky, byl by to velký hukot,“ vzpomíná brankářka Slavie Olivie Lukášová. „Pro některé holky nezvyk, mohlo by nás to rozhodit. Musíme se soustředit jen na náš výkon,“ uvědomuje si.

Válka krásných holek

„Chceme českému fotbalovému prostředí dokázat, že i krásný holky a ženský dokážou hrát fotbal,“ láká na derby sparťanká stálice Lucie Martínková. „Bude to bitva, válka, a my ji jdeme vyhrát,“ zvolala.

„Vysoká návštěva by mohla být výbornou motivací pro všechny. A obrovský krok pro ženský fotbal. Věřím, že se zápas povede a přitáhne nové diváky,“ přeje si kapitánka Slavie Diana Bartovičová.

Šéf fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík dopředu slíbil, že příští derby se bude hrát v Edenu. „Pokud překonají rekord, budeme ho chtít zpátky. Derby žen bude u nás také na hlavním stadionu,“ vzkázal Tvrdík.

Vstupenky na derby stojí 100 korun, držitelé permanentek na Spartu mají vstupné zdarma. Zápas s doprovodným programem vypukne na Letné dnes ve 14 hodin.