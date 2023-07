Velký úspěch má za sebou česká fotbalová reprezentace žen do 19 let. Svěřenkyně trenéra Jana Navrátila postoupily na finálový turnaj mistrovství Evropy, do kterého vstoupí úterním zápasem proti Belgii. „Už pouhý postup se v našich podmínkách rovná zázraku,“ podotýká trenér českého výběru před startem šampionátu.

Reprezentace žen do 19 let postoupila na finálový turnaj ME. | Foto: Se svolením FAČR/Pavel Jiřík

Od úterý absolvuje česká fotbalová reprezentace žen do 19 let mistrovství Evropy. Ve skupině B narazíte na Francii, Španělsko a Island. V jakém rozpoložení se tým v pátek sešel?

Hlavně jsme byli šťastní, že nikdo z nominovaného kádru nevypadl. Většinou je totiž třeba řešit dodatečné nominace. Ale tentokrát byly všechny holky fit a nesmírně natěšené na šampionát. Stejně jako celý realizační tým. Odpoledne jsme absolvovali první trénink a bylo patrné, jak jsou všechny dívky soustředěné s vidinou velkého turnaje.

Před rokem měl váš tým účast jistou v roli pořadatele, na letošní šampionát do Belgie česká ženská reprezentace do 19 let prošla z kvalifikace, což je obrovský úspěch. Je pro trenéra finálový turnaj odměnou nebo spíše obrovskou odpovědností?

Asi nikdo nepočítal s tím, že by naše devatenáctka prošla těžkým kvalifikačním sítem… Okamžitě po postupu všechny holky přijaly fakt, že budou muset makat, protože nás čeká velký turnaj. Lidé z fotbalového prostředí nás chválili. Byl jsem i u předsedy FAČR. Vnímal jsem, že fotbalové prostředí náš úspěch oceňuje. Současně jsem ale cítil, že směrem k veřejnosti by si naše vystoupení zasloužilo větší podporu. Hrát dvakrát za sebou na mistrovství Evropy v našich podmínkách je prostě zázrak.

S jakými ambicemi vlastně nyní vstoupíte do turnaje?

Z mistrovství Evropy devatenáctek lze postoupit na mistrovství světa, ale to je pro nás absolutní sci-fi. Zatímco třeba mužské EURO má čtyřiadvacet účastníků, tady hraje jen osm nejlepších týmů Evropy. Většina hráček z kádrů soupeřů nastupuje v top týmech a do dvou či tří let hrají důležitou roli v reprezentačním áčku. Pro nás půjde o obrovskou zkušenost v případě každé z reprezentantek. Budou hrát na velkých stadionech, ve skvělém prostředí.

Zatímco kupříkladu při šampionátu mužů mají trenéři vždy před startem prostor na delší přípravu, ženská „devatenáctka“ po pátečním srazu už v úterý vstoupí do šampionátu.

Je třeba vyzdvihnout, že se podařilo zorganizovat v průběhu června mimořádné soustředění při němž jsme hráli s Německem. Šlo o hodně přínosný kemp. Ale pochopitelně si nemusíme nic nalhávat, vstoupit do šampionátu bez delší přípravy není ideální. Ostatní země jsou na tom lépe. Ale to se týká celkové situace a vnímání ženského fotbalu ve společnosti, z čehož vyplývají lepší fotbalové i finanční podmínky.

Jaký je vysněný scénář pro přípravu před turnajem jako je mistrovství Evropy?

Musíme si uvědomit celkové vnímání ženského fotbalu ve společnosti. Rakousko před čtyřmi lety založilo dívčí fotbalovou akademii. Trenérský štáb má holky pod kontrolou z hlediska tréninku, stravování, regenerace. Není proto divu, že jejich výběr udělal obrovský pokrok a je schopný porážet velmoci jako Německo nebo Itálie. Ve Švédsku má dívčí reprezentační tým do patnácti let sraz každých čtrnáct dnů. U nás se schází čtyřikrát do roka… Ve Francii zase fungují na základě milionových příspěvků akademie v rámci klubů, kde se připravují do určitého věku dívky po boku chlapců, a pak se vše selektuje. U nás jsme někde v půlce. Sparta, Slavia a Slovácko dopřávají ženskému fotbalu velký prostor. Ale jinak je to prostředí hodně rozdílné. Ale to si nestěžuji. Jen konstatuji skutečnost.

Francie, Island a Španělsko postupně prověří síly vašeho týmu. Co lze v konfrontacích s těmi zeměmi očekávat?

Francie a Španělsko jsou o dvě nebo tři třídy jinde ve srovnání s námi. Naše holky umí hrát fotbal v českých podmínkách. Ale tady se budou muset vypořádat s naprosto jinou náročnosti z hlediska času, který jim prostě soupeřky nedají. V síle a soubojové vyspělosti je obrovský rozdíl. Stejně jako v rychlosti. Holky si to pochopitelně uvědomují. A co se týče Islandu… Spousta lidí si myslí, že jde o slabou fotbalovou zemi. Ale tak to vůbec není. Fotbal tam na všech úrovních dělají na profesionální úrovni.

Máte představu, čím by se měl český tým na šampionátu prezentovat?

Jsme realisté. Máme výborný tým. Maximálně koncentrovaný a odhodlaný. Základním principem naší hry je dokonalý presink. Pokud se téhle premisy nebudeme držet, tak se vůbec třeba nepotkáme s míčem. Při konfrontaci s Německem jsme sice všechno dělali podle taktického plánu, ale bylo patrné, že síla soupeře je jinde. Holkám opakuji, že půjde o skvělé zkušenosti a krásné zážitky. A pokud se nebudeme vracet s nulou na kontě bodů a vstřelených gólů, půjde o parádní odměnu.