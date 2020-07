Už teď je totiž jisté, že onu blyštivou trofej za rok 2020 nikdo nedostane. Oznámili to pořadatelé ankety z magazínu France Football.

Důvod? Chtějí být v době koronaviru spravedliví. „Řešilo se to víc než dva měsíce,“ prozradil v rozhovoru pro Deník uznávaný sportovní novinář Stanislav Hrabě.

Mimochodem, v normální situaci je on tím, kdo hlasuje za Česko.

Zlatý míč byl vyhlašován nepřetržitě od roku 1956. Je podle vás správné, že letos se neudělí?

Vnímám svět jako celek. V tuhle chvíli nikdo neví, co je dobře a špatně. Fotbal je pro nás jen nadstavba, řeší se problémy existenčního rázu, někomu jde o život.

Takže je to fér?

Ano.

Zlatý míč 2019

1. Lionel Messi

2. Virgil van Dijk

3. Cristiano Ronaldo

Ptám se i proto, že veřejnost už toto rozhodnutí začala kritizovat.

Samozřejmě, nebylo to snadné rozhodnutí, ale já kolegům z France Footballu věřím. Řešili to víc než dva měsíce. Uvidíme, zda se dohraje Liga mistrů. Fotbal si poradí i bez Zlatého míče.

Co říkáte na postoj Barcelony? Radovala se, že Messi bude na trůnu dva roky a uvedla: „Stejně víme, kdo je nejlepší.“

Proč by se nepochlubili? Je v tom klubismus a fotbal potřebuje polemiku. Messi je výjimečný, byť ne každý rok. Často vyhrával díky povědomí, masáži v tisku.

A kdybyste měl možnost teď hlasovat pro nejlepšího fotbalistu, koho byste dal na první místo?

Hodně se mi líbil Kylian Mbappé. Samozřejmě je tu Robert Lewandowski, dal spoustu gólů. Ale je třeba si uvědomit, že jaro bývá převálcováno podzimem.

Jeden fanoušek West Hamu před pár dny napsal, že by dal Zlatý míč Tomáši Součkovi. Co vy na to?

Buďme rádi, že je zase český hráč vidět. Ale vezměme to z druhého pohledu, který je smutný. Dříve jsme mívali takových hráčů víc. A v lepších klubech. Souček by se taky ještě mohl posunout.