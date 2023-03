Nejlepším českým fotbalistou se stal opět Patrik Schick. Reprezentační útočník obhájil v tradiční anketě Fotbalista roku loňské vítězství. Střelec Leverkusenu zářil v Bundeslize, kde se stal se čtyřiadvaceti góly druhým nejlepším kanonýrem soutěže. Druhé místo obsadil Antonín Barák, třetí skončil brankář Jindřich Staněk. Mezi fotbalistkami triumfovala podruhé v řadě Andrea Stašková. Mezi trenéry uspěl Michal Bílek, který navázal na svůj více než třicet let starý titul mezi hráči.

Útočník Leverkusenu Patrik Schick byl podruhé za sebou zvolen nejlepším českým fotbalistou roku. | Foto: se svolením CPA

Fotbalová asociace České republiky ocenila nejlepší hráče, hráčky a trenéry v rámci pondělního galavečera v pražském hotelu Hilton. Nejsledovanější kategorii Centropol Fotbalista roku ovládl podruhé za sebou Patrik Schick, který se loni stal druhým nejlepším střelcem bundesligy a v reprezentaci se posunul už na dvanácté místo historického žebříčku českých a československých střelců.

Schick si připsal druhé prvenství v anketě především díky vydařenému loňskému jaru. V druhé části minulé sezony dal za Leverkusen v německé lize osm branek, v součtu s předešlým podzimem zaznamenal 24 gólů. Během uplynulého roku Schick opakovaně zápolil se zdravotními problémy. Na podzim zasáhl pouze do 11 bundesligových zápasů a vstřelil jen dvě branky.

„Minulá sezona pro mě byla skvělá. Ale jak dobře skončila, tak ta nová špatně začala. V létě jsem měl první operaci třísel a od té doby se to se mnou táhne. Takže tahle cena vzhledem k tomu druhému půlroku je pro mě trošku překvapení," přiznal Shick.

Za národní celek právě vinou zranění odehrál loni pouze dvě utkání, připsal si jeden gól a s 18 trefami se posunul na dělené 12. místo historické tabulky českých a československých reprezentantů. Aktuálně Schicka trápí vleklé potíže s tříslem, kvůli nimž vynechá nadcházející úvodní duely kvalifikace mistrovství Evropy proti Polsku a v Moldavsku, ocenění v anketě ale převzal v Praze osobně.

Druhé místo obsadil reprezentační záložník Antonín Barák a třetí skončil brankář Jindřich Staněk. Oba si tak připsali svá dosavadní nejlepší umístění v anketě. Mimochodem, mezi druhým a čtvrtým místem (Tomáš Souček) byl jen čtyřbodový rozdíl.

Vítězkou v kategorii Puma Fotbalistka roku se stala útočnice Andrea Stašková. Také ona vyhrála anketu podruhé za sebou. Těsně za ní se umístila čtyřnásobná vítězka Kateřina Svitková a třetí skončila brankářka Olivie Lukášová.

Bílek navázal na titul z roku 1989

V kategorii Fortuna Trenér roku uspěl Michal Bílek, který loni dovedl Viktorii Plzeň k mistrovskému titulu a také do základní skupiny Ligy mistrů UEFA. Navázal tak na svůj titul Fotbalista roku 1989. Stejná věc, tedy vyhrát mezi hráči a později i trenéry, se v minulosti povedla jen Jozefu Chovancovi.

Vítězem kategorie Centropol Talent roku se stal Michal Ševčík. Ten nejdřív loni na jaře pomohl Zbrojovce Brno zpátky do Fortuna ligy a následně na podzim mezi elitou vstřelil sedm ligových gólů. Je také členem reprezentace do 21 let, kterou v červnu čeká mistrovství Evropy.

Fotbalová asociace České republiky rovněž uvedla nové členy do Síně slávy. Těmi se stali mistři Evropy do 21 let z roku 2002 a Eva Haniaková, průkopnice ženského fotbalu v Česku, trenérka a bývala česká reprezentantka.

V rámci galavečera byl vyhlášen také TCL eFotbalista roku, kterým je Lukáš „T9Laky“ Pour. Ten navázal na své vítězství z roku 2020.

Fotbalista roku: 1. Patrik Schick (útočník, Bayer 04 Leverkusen) 672 bodů, 2. Antonín Barák (záložník, Hellas Verona FC / ACF Fiorentina) 456, 3. Jindřich Staněk (brankář, FC Viktoria Plzeň) 455, 4. Tomáš Souček (záložník, West Ham United FC) 452, 5. Adam Hložek (útočník, AC Sparta Praha / Bayer 04 Leverkusen) 156, 6. Vladimír Coufal (obránce, West Ham United FC) 120, 7. Jakub Brabec (obránce, Aris Soluň) 80, 8. Ondřej Lingr (záložník, SK Slavia Praha) 51, 9. Tomáš Vaclík (brankář, Olympiakos FC) 35, 10. Adam Vlkanova (záložník, FC Hradec Králové / FC Viktoria Plzeň) 31, 11. Michal Sadílek (záložník, FC Twente) 30, 12. Václav Černý (záložník, FC Twente) 24, 13. Tomáš Holeš (záložník, SK Slavia Praha) 23, 14. David Zima (obránce, FC Turín) 17, 15. Lukáš Kalvach (záložník, FC Viktoria Plzeň) 11, 16. Pavel Kadeřábek (obránce, TSG 1899 Hoffenheim) 8, 17.-18. Tomáš Chorý (útočník, FC Viktoria Plzeň), Jiří Pavlenka (brankář, SV Werder Brémy) oba 7, 19.-22. Lukáš Hejda (obránce, FC Viktoria Plzeň), Marek Matějovský (záložník, FK Mladá Boleslav), Milan Petržela (záložník, 1.FC Slovácko), Jakub Řezníček (útočník, FC Zbrojovka Brno) všichni 6, 23.-25. Mojmír Chytil (útočník, SK Sigma Olomouc), Václav Jurečka (útočník, 1.FC Slovácko / SK Slavia Praha), Lukáš Provod (záložník, SK Slavia Praha) všichni 4, 26.-29. Václav Jemelka (obránce, SK Sigma Olomouc / FC Viktoria Plzeň), David Jurásek (obránce, SK Slavia Praha), Jan Kuchta (útočník, FK Lokomotiv Moskva / AC Sparta Praha), Petr Ševčík (záložník, SK Slavia Praha) všichni 3, 30.-34 Kryštof Daněk (záložník, SK Sigma Olomouc / AC Sparta Praha), Milan Havel (obránce, FC Viktoria Plzeň), Tomáš Hübschman (záložník, FK Jablonec), Michal Kadlec (obránce, 1.FC Slovácko), David Pavelka (záložník, AC Sparta Praha) všichni 2, 35.-40. Marek Havlík (záložník, 1.FC Slovácko), Ondřej Kolář (brankář, SK Slavia Praha), Jan Kopic (záložník, FC Viktoria Plzeň), Ladislav Krejčí ml. (záložník, AC Sparta Praha), Jan Sýkora (záložník, FC Viktoria Plzeň), Jaroslav Zelený (obránce, FK Jablonec / AC Sparta Praha) všichni 1.



Fotbalistka roku: 1. Andrea Stašková (útočnice, Juventus FC / Atlético Madrid) 96 bodů, 2. Kateřina Svitková (záložnice, West Ham United FC / Chelsea FC) 92, 3. Olivie Lukášová (brankářka, SK Slavia Praha) 68, 4. Tereza Szewieczková (SK Slavia Praha) 63, 5. Kamila Dubcová (US Sassuolo Calcio / AC Milán) 57, 6. Klára Cahynová (Sevilla FC) 52, 7. Petra Bertholdová (AC Sparta Praha) 24, 8. Lucie Martínková (AC Sparta Praha) 19, 9. Tereza Krejčiříková (SK Slavia Praha) 13, 10. Gabriela Šlajsová (SK Slavia Praha) 9, 11. Barbora Votíková (Paris Saint-Germain) 6, 12.-13. Eliška Sonntagová (AC Sparta Praha), Denisa Haklová (Lokomotiva Brno) 5, 14.-17. Simona Necidová (SK Slavia Praha), Aneta Malatová (Lokomotiva Brno), Miroslava Mrázová (FC Viktoria Plzeň), Tereza Krejčová (FC Viktoria Plzeň) všechny 4, 18.-19. Barbora Polcarová (FC Viktoria Plzeň / AC Sparta Praha), Tereza Ruslerová (Lokomotiva Brno) obě 3, 20.-21. Lucie Lišková (Lokomotiva Brno), Karolína Škrabalová (1.FC Slovácko / FC Baník Ostrava) obě 2, 22.-23. Tereza Kožárová (SK Slavia Praha), Klára Pavlíčková (FC Baník Ostrava) obě 1.



Trenér roku: 1. Michal Bílek (FC Viktoria Plzeň) 660 bodů, 2. Martin Svědík (1.FC Slovácko) 244, 3. Jindřich Trpišovský (SK Slavia Praha) 226, 4. Jan Suchopárek (reprezentace ČR do 21 let) 95, 5. Jaroslav Šilhavý (reprezentace ČR) 63, 6. Miroslav Koubek (FC Hradec Králové) 56, 7.-8. Václav Jílek (SK Sigma Olomouc), Pavel Vrba (AC Sparta Praha / FC Baník Ostrava) 3, 9.-13. Pavel Hoftych (FK Mladá Boleslav), Jiří Jarošík (FK Teplice), Luboš Kozel (FC Slovan Liberec), Ondřej Smetana (FC Baník Ostrava / FC Vysočina Jihlava), Jaroslav Veselý (Bohemians Praha 1905) všichni 1.



Talent roku: 1. Michal Ševčík (FC Zbrojovka Brno) 471 bodů, 2. Kryštof Daněk (SK Sigma Olomouc / AC Sparta Praha) 352, 3. Martin Vitík (AC Sparta Praha) 184, 4. Matěj Jurásek (FC Sellier & Bellot Vlašim / SK Slavia Praha) 167, 5. Jan Žambůrek (Viborg FF) 49, 6. Václav Sejk (FK Teplice / FK Jablonec) 17, 7.-8. Adam Gabriel (AC Sparta Praha / FC Hradec Králové), David Pech (FK Mladá Boleslav) oba 9, 9. Daniel Hais (SK Dynamo České Budějovice) 8, 10.-11. Daniel Fila (SK Slavia Praha / FK Teplice), Vítězslav Jaroš (Notts County / Stockport County) oba 6, 12.-13. Pavel Gaszczyk (FC Viktoria Plzeň), Denis Višinský (FC Slovan Liberec) 5, 14.-18. Ondřej Čoudek (SK Dynamo České Budějovice), Petr Jaroň (FC Baník Ostrava), Antonín Kinský (MFK Vyškov), Daniel Samek (SK Slavia Praha / US Lecce), Matěj Šín (FC Baník Ostrava) všichni 3, 19.-20. Lukáš Červ (FK Pardubice / FC Slovan Liberec), Lukáš Mašek (FK Mladá Boleslav) oba 2, 21.-27. Martin Cedidla (FC Trinity Zlín), Samuel Grygar (Inter Milán), Jakub Markovič (FK Pardubice), Matěj Ryneš (AC Sparta Praha / FC Hradec Králové), Jakub Trefil (SK Sigma Olomouc), Tomáš Vlček (FC Vysočina Jihlava / FK Pardubice) všichni 1.