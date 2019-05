První ze svých pěti „mečbolů“, které si fotbalisté Dynama ve druhé lize po minulé domácí výhře nad Sokolovem vybojovali, Jihočeši v Hradci Králové nevyužili. Ten druhý měli ve středečním kole, kdy hostili doma Chrudim a k definitivnímu postupu do nejvyšší soutěže potřebovali uhrát v zápase více bodů než Jihlava v souběžně hraném utkání v Prostějově.

A to se jim podařilo. Postup do ligy tak už mají jistý. V sestavě Dynama v zápase s Chrudimí chyběl útočník David Ledecký, jenž v Hradci dostal čtvrtou žlutou kartu. „Je to náš nejlepší střelec, takže to pro nás je samozřejmě citelné oslabení,“ litoval trenér David Horejš absence jednoho z klíčových hráčů. Svému týmu nicméně věřil: „Jednoznačným cílem jsou tři body a ty chceme uhrát,“ ujistil.