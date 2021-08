Sokovi poslali ostrý vzkaz. O víkendu zdemolovali Liberec, s nímž hrají vedle Slavie a Plzně nejtěžší zápasy. 5:0, to je dominance, nic moc na ní nemění ani fakt, že Slovan hrál dlouho v deseti.

Sparta se na severu Čech dobře naladila na 3. předkolo Ligy mistrů, v němž se dnes v prvním utkání poměří s francouzským Monakem. Nutno říct, že to bude jiný level…

„Určitě je lepší, když do takového zápasu jdete po dobrém výsledku. Ale s Monakem to bude úplně jiný zápas, kvalita soupeře je někde jinde. Bude to zkouška ohněm, tentokrát favoriti určitě nebudeme,“ řekl kouč Letenských Pavel Vrba. „Ale zažil jsem spoustu zápasů, kdy to favorité pak měli s outsidery strašně těžké. Doufejme, že to bude i náš případ,“ věřil.

??❤️ Třetí předkolo Ligy mistrů je tady! Od 19:00 hostíme AS Monako, přímý přenos na Sport 1.



? Ale vaši podporu potřebujeme hlavně na stadionu! Lístky pro očkované fanoušky (i ty s prodělaným Covidem) jsou stále k dispozici! #acsparta



➡️ https://t.co/4V7XOTvxB1 pic.twitter.com/LelbyFwzKj — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) August 3, 2021

„Hráli jsme dobře, měli jsme zápas pod kontrolou,“ těšilo i matadora v sestavě Ladislav Krejčího staršího, jenž přispěl brankou.

Teď jde o to, jak navázat na výkon v Liberci. Monako je, jak už bylo řečeno, jiná úroveň. Sparta potřebuje být naladěna jako auto formule jedna. Prostě naplno.

Pojede se na nejvyšší rychlost, proto by mohli být klíčoví mladíci (Adamové) Hložek s Karabcem, na Slovanu přišli jako střídající a soupeře doslova rozcupovali.

ℹ️ Casper Højer podstoupil v pondělí v ÚVN operaci poraněného lýtkového svalu.



? Caspere, brzy se uzdrav! Jsme s Tebou! ??❤️ #acsparta pic.twitter.com/1RngO2OVJd — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) August 2, 2021

„Musíme uznat, že hráči, kteří nastoupili od začátku, v prvním poločase soupeře unavili. A čerství dravci ho pak dorazili,“ pronesl kouč Vrba. „Je to zásluha všech hráčů, ve velkém vedru jsme naběhali spoustu kilometrů. Mladí kluci na ten dort přidali šlehačku, vstřelili góly a potvrdili vítězství.“

Hložek by měl rozhodně nastoupit v základní sestavě, Karabec bude ve střehu. Pomohou k úspěchu? Dnešní zápas na Letné začně v 19.00.