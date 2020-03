„Dříve jsem tyhle věci zkoušela a trénovala pořád, ale s nástupem na vysokou školu už nemám tolik času tyto fintičky trénovat. Občas mi to i chybí si tak zablbnout s míčem,“ přiznává s úsměvem jednadvacetiletá záložnice.

Technické finesy, které předvádí soupeřkám i fanouškům, ale nezvládla na poprvé. „Chvilku mi to trvalo, než se mi všechny triky povedly naráz,“ přiznává bez mučení.

I když odchovankyně Zbrojovky, která přišla do Slovácka z Brna v roce 2015, patří mezi technické záložnice, finty a různé parádičky v soutěžních zápasech nepoužívá. „Je to velmi těžké, takže to dělám spíše pro zábavu,“ vysvětluje fanynka španělského dribléra Iniesty či jeho mladšího krajana Isca.

„Z ženského fotbalu obdivuji Amandu Sampedro, která je kapitánka Atletika Madrid a stálá hráčka španělské reprezentace, kterou se mi podařilo osobně poznat na jednom kempu,“ uvedla Příkaská.

Jednadvacetiletá středopolařka nyní ale zůstává bez milovaného sportu. Kvůli šířícímu se koronaviru v současné době dodržuje pokyny a nařízení vlády a raději zůstává doma. „Myslím si, že teď je důležité vyhnout se kontaktu s dalšími osobami, abychom se mohli zase co nejdřív vrátit ke svým každodenním činnostem a koníčkům,“ říká sympatická fotbalistka, která se i ve stavu nouze snaží udržovat v kondici. Zároveň si ale plní také úkoly do školy, které jí zasílají profesoři.

„Hlavně ale trávím čas s rodinou, protože nebýt této karantény, tak se vždycky sejdeme až večer,“ přiznává.

Ženská fotbalová liga je nyní stejně jako nejvyšší mužská soutěž až do odvolání přerušena. Celek z Uherského Hradiště má v neplánované přestávce o čem přemýšlet. Svěřenkyně trenéra Bláhy jsou totiž v tabulce až čtvrté, daleko za vedoucí Slaví, druhou Spartou a překvapivě i třetí Plzní, na kterou Moravanky ztrácejí devět bodů.

„I tak ale letošní sezonu hodnotím kladně,“ překvapuje Příkaská. „Změnil se nám trenér, což nám prospělo. Jako tým jsme si sedly jak na hřišti, tak i mimo něj, což je pro kolektivní sport velmi důležité,“ míní a věří, že se letošní ročník dohraje.

„Doufáme, že ještě dostaneme příležitost poprat se o to třetí místo,“ přeje si. „Ale vzhledem k situaci, kterou teď celý svět zažívá, si myslím, že se liga nedohraje,“ dodává.