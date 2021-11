Už odmalička snil o tom, že jednou obleče dres neapolského klubu a stane se hrdým nástupcem legendárního Diega Maradony. Kariéru odstartoval v Turíně, instinkt zabijáka však získal až v Janově a poté i Udine.

A v roce 2009 tak přišla zasloužená odměna. Fabio Quagliarella podepsal v Neapoli a splnil si svůj dětský sen. „Vždy jsem si představoval sebe jako kapitána SSC, který bude v bledomodrém dresu získávat ty nejcennější trofeje,“ radoval se.

Do ambiciózního klubu přicházel jako kanonýr, všechna očekávání padala na hlavu právě italského snajpra a reprezentanta. Jenže obrovské nadšení se během chvíle proměnilo v jedno velké peklo.

Ihned po přestupu totiž začal dostávat anonymní vzkazy s fotkami nahých nezletilých děvčat. Neznámý pachatel jej obviňoval z pedofilie, později byl dokonce označen za příslušníka neapolské zločinecké organizace Camorra.

Útěk z Neapole jako cesta za vysvobozením?

Do jeho domu tak chodily dopisy s tím, že obchoduje s drogami, nebo že se podílí na ovlivňování ligových zápasů. Quagliarella neměl nejmenší tušení, co se to všechno děje.

Nikdo vlastně nevěděl, co se to daleko za branami neapolského stadionu odehrává. Italský kanonýr totiž na hřišti válel, v sezoně 2009/10 nasázel do sítí soupeřů jedenáct přesných zásahů.

Jenže postupem času pohár trpělivosti definitivně přetekl. „Dopisy pak dostával i můj otec. Psalo se v nich, že jestli zůstaneme v Neapoli, tak mi zlámou nohy a dostanu kulkou do hlavy,“ prozradil v biografii, která spatřila světlo filmových pláten teprve nedávno.

Totálně psychicky zdeptaný Quagliarella se tak po světovém šampionátu v Jižní Africe rozhodl z Neapole doslova utéct. Klub však pravou příčinu útočníkova odchodu nikdy nezveřejnil.

Zdroj: Youtube

A z miláčka tribun se rázem stal zrádce. Odchod do konkurenčního Juventusu překousl jen málokdo. „Byl jsem vyvrhel. Když jsme měli v klubu volno a já se vrátil na otočku do Neapole, musel jsem nosit kšiltovky a sluneční brýle, aby mě nikdo nepoznal,“ zavzpomínal.

Osudová pomoc „přítele“

Do Turína odešel za klidem. Chtěl za všemi těmi anonymními výhružkami udělat tlustou čáru a začít takříkajíc od nuly. Jenže to si bohužel jenom myslel. Situace rozhodně neutichla.

Za čtyři roky v dresu Staré dámy zaznamenal „jen“ 21 ligových branek, což bylo na útočníka Quagliarellova formátu sakra málo. A tak v roce 2014 skončil u městského rivala FC Turín.

Fabio Quagliarella ještě v dresu Staré dámy.Zdroj: ČTK/AP/Daniele Badolato

Jenže když si člověk představí, čím vším si útočník musel procházet, tak spíše použije k jeho střeleckému kontu slova obdivu. Italská hvězda totiž rozhodně nehrála s úsměvem na duši, jeho život už nějaký pátek ovládal velký strach.

A dost! Quagliarella už takhle dál prostě nemohl a rozhodl se začít situaci řešit. Ihned si vzpomněl na svého přítele z let minulých, který mu už jednou pomohl. Šlo o policistu Raffaela Piccola.

Policistova hra na kočku s myší

Vyšetřovatele specializujícího se na kriminální zločiny spáchané skrze počítače a mobily. V oblasti elektrotechniky byl mužem na svém místě. A kromě toho byl i velkým fanouškem Fabia, pravidelně navíc navštěvoval jeho zápasy.

A když už problém eskaloval, rozhodl se Quagliarella se svým otcem požádat Raffaela o pomocnou ruku. A přítel policista se s radostí vehementně pustil do podrobného vyšetřování.

Čas plynul jako voda, ale ne, a ne narazit na tu správnou stopu. Piccolo neustále přicházel s novými obviněnými, ale závěr byl vždy stejný: teď to nevyšlo, dejte mi ještě čas.

„Pořád opakoval, jak jsme blízko k chycení toho psychopata, ale nikdy nám o obviněných prý nesměl říct více,“ řekl nynější útočník janovské Sampdorie.

Něco tu nehrálo. Jak je možné, že policista není schopen za tu dobu sehnat jediný důkaz? Jeho šibalský plán dlouho fungoval, ale pak jej dokonale přečetl Fabiův otec. Společně se tak vydali na policejní stanici, aby zjistili více i od jiných vyšetřovatelů.

Policista Raffaele Piccolo.Zdroj: LE IENE-TV

Jsi synem města Neapole, Fabio!

A když uslyšeli, jak se celá situace má, zůstali jen nevěřícně koukat jako opaření horkou vodou. Žádné vyšetřování ani nezačalo. Piccolo hrál s celou rodinou vlastní hru, dodával falešné dokumenty a o všech výpovědích lhal.

Všem tak bylo hned jasné, kdo se skrývá pod maskou toho „neapolského psychopata“. Policista byl ihned poslán do vězení na pět let a Quagliarella se tak mohl podruhé v životě nadechnout.

V šoku zůstali snad úplně všichni. Fanoušci Neapole tak až po sedmi letech zjistili, co vlastně stálo za celou tou zradou. „Vítáme tě zpět s otevřenou náručí, Fabio!“ stálo na jednom z transparentů.

"En el infierno que has vivido, enorme dignidad. Nos volveremos a abrazar, Fabio, hijo de una ciudad”. Bonita reconciliación. pic.twitter.com/Flq4rcg33P — Matías Baldo (@matiasbaldo) March 13, 2017

A dveře Maradonova doupěte tak zůstávají nadále otevřené. „V Neapoli mám nedokončenou práci. Těch 11 branek má pro mě větší hodnotu než 100 v jiných klubech,“ nechal se slyšet.

Na návrat syna už to asi nevypadá, přesto může Quagliarella konečně sundat sluneční brýle a rozdávat radost jako dříve.