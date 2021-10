Asociace mimo jiné připravila pro všechny fotbalové fanoušky i speciální šestidílný dokumentární seriál, který pod názvem Česká fotbalová mašina bude skládat hold největším historickým úspěchům českého fotbalu.

„Historie fotbalových úspěchů na našem území je natolik široká, že by vydala snad i na dvacet podobných dílů, naší ambicí ale nebylo natočit maximálně detailní obrazovou encyklopedii fotbalu. Jednotlivé úspěchy jsme se snažili zařadit do nejen politického kontextu doby, vzpomenout jsme chtěli ale i na celou řadu důležitých funkcionářů, na jejichž práci se v odlesku úspěchů fotbalistů mnohdy zapomíná,“ říká scenárista a průvodce seriálem Michal Jurman.

První díl s podnázvem Z Roudnice do Říma budou moci diváci shlédnout na programu ČT sport v úterý 19. 10. 2021, tedy přesně v den, kdy slavíme 120 let od založení Českého svazu footballového (ČSF). Jak napovídá podtitul 1. dílu, věnovat se bude časovému období od prvních zmínek fotbalu u nás až po slavné MS v roce 1934, ze kterého si národní tým odvezl fantastické stříbrné medaile.

„Český a československý fotbal se má v celosvětovém měřítku opravdu čím chlubit a my v tomto směru ani v dnešní uspěchané době nesmíme rezignovat na znalost naší historie. Je to právě tato znalost, která nás vždycky opravňuje dělat kvalitně naši práci směrem do budoucna. Jsem rád, že mohla jít FAČR v tomto směru příkladem,“ uvedl předseda FAČR Petr Fousek.

Příprava projektu trvala rok

„Natáčení předcházel pečlivý průzkum televizního i rozhlasového archivu a jsem rád, že jsme díky tomu mohli využít např. i autentických komentářů těch nejslavnějších zápasů naší historie. Speciálně pro naše natáčení se uvolila navíc celá řada slavných jmen, jakými jsou Panenka, Dobiáš, Uhrin st., Rott, Lička, Mašek a další, se kterými byla opravdu radost spolupracovat,“ říká režisér celého projektu Marek Dobeš.

Jednotlivé díly budou na sebe ve vysílání ČT sport vždy s týdenní periodicitou navazovat, tzn. že premiéra se bude vysílat vždy v úterý (od 19. 10. do 23. 11.), reprízu si budou moci pustit diváci následně v pátek (od 22. 10. do 26. 11.).

„Celý projekt jsme připravovali přibližně rok a chtěl bych v tomto ohledu poděkovat všem, kteří se na něm podíleli. Věříme, že jsme v rámci předem dané stopáže udělali maximum pro to, abychom jednoduchou a srozumitelnou cestou oslovili třeba i mladší generaci sportovně aktivních jedinců. Aby i ona nezapomínala na to, jakých týmových i individuálních úspěchů jsme byli v Česku, resp. Československu, ve spojení s fotbalem součástí,“ dodává Michal Jurman.