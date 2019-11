Začněme jednou statistikou: Češi dosud nikdy nechyběli na Euru. Šest šampionátů, různí trenéři i hráči. Možná nedocenění, veřejností málo oslavovaní. Teď je tady další šance na prodloužení skvělé národní bilance. Fotbalová reprezentace si dnes zahraje o vstupenku na mistrovství Evropy v roce 2020. Byla by to sedmá účast mezi elitou v řadě…

Fotbalisté Kosova na tréninku | Foto: ČTK/Chaloupka Miroslav

„Je to náš cíl. Z hráčů cítím velké odhodlání, bereme to jako zápas roku,“ prohlásil kouč Jaroslav Šilhavý. Češi v plzeňské aréně vyzvou Kosovo. Donedávna by asi většina fanoušků mávla rukou, ale dnes už ne. Každý ví, že tým vedený Miloshem Rashicou (hvězda Brém) nepřijel na výlet. „Můžeme tu uspět,“ poznamenal Bernard Challandes, švýcarský kouč trénující Kosovo.