A do ochozů už mohli zase fanoušci, ale moc jich nepřišlo. Oficiální údaj byl 5231 diváků. A nutno poznamenat, že dost z nich bylo na straně soupeře. Rekrutovali se z řad Ukrajinců, kteří v České republice pracují. Už při úvodních hymnách bylo patrné, že v hledišti budou síly téměř vyrovnané. Častokrát se z ochozů ozývalo hromové: Ukrajina! Domácí kotel kontroval pokřikem: Češi.

„Trochu mi to připomíná, jako když hrají Turci v Německu. Taky mají v hledišti skoro převahu,“ okomentoval to v České televizi bývalý fotbalista Pavel Karoch.

A co teprve když ve 27. minutě propálil Kornijenko brankáře Staňka a poslal Ukrajinu do vedení. To byl panečku rachot.

Díky gólu Vydry v poslední minutě se zrodila remíza, kterou sledovalo něco málo přes pět tisíc diváků, což není moc…

„Nevím, co k tomu říct. Mrzí mě, že nepřišlo víc českých fanoušků," litoval Vladimír Coufal. „Ukrajinci mají hodně dobrý tým, mají skvělé hráče z Dynama, ze Šachtaru, kteří hrají každý rok evropské poháry. Zinčenko vyhrál s Manchesterem Ligu mistrů. Mrzí mě, že diváci se nechtějí přijít podívat na takové hráče. Musím poděkovat aspoň té hrstce diváků, kteří přišli. Taky musím poděkovat ukrajinským fanouškům, kteří vytvořili fantastickou kulisu. Lepší nějaké kulisa než žádná."

⚽️ 90' | Góóóóóól! Matěj Vydra vyrovnává tvrdou ranou v poslední minutě!



???????????????? 1:1 #czeukr pic.twitter.com/VL6wYsYSea — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) September 8, 2021

Obránce West Hamu odehrál všechny zápasy v tomto reprezentačním slotu. „Tři zápasy v šesti dnech není sranda. Ale pro mě lepší, než chodit do práce."

Jen pět remíz

Ukrajinci potvrdili svoje kvality, i když v rozehrané kvalifikaci o MS mají na kontě jen pět remíz, jsou na druhém místě skupiny D. Sedm bodů za vedoucí Francií, s níž o víkendu doma remizovali 1:1.

Kouč Olexandr Petrakov dal potom volno sedmi hráčům. „Šachťar i Dynamo čekají příští týden těžké zápasy Ligy mistrů, proto jsme uvolnili po třech hráčích z každého z těchto klubů,“ vysvětloval už v Plzni trenér, jenž nahradil na lavičce ukrajinskou legendu Andreje Ševčenka, kterému v srpnu vypršela smlouva.

Petrakov před dvěma lety dovedl reprezentaci do 20 let k titulu mistrů světa, ale do Plzně přivezl z tohoto týmu jen dva hráče. Zato nechyběly největší hvězdy – Olexandr Zimčenko z Manchesteru City a Andrij Jarmolenko, spoluhráč tria českých fotbalistů (Coufal, Souček, Král) z anglického West Hamu.

I oni přispěli k tomu, že kouzlo Plzně bylo ve středu večer odčarováno. Až dosud český národní tým vyhrál v Doosan Areně všech sedm zápasů. Až teď poprvé ztratil, remízu s Ukrajinou navíc zachraňoval až v nastaveném čase.