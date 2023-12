Předseda Fotbalové asociace ČR Petr Fousek nevyloučil, že výkonný výbor rozhodne o novém trenérovi reprezentačního týmu už v příštím týdnu. Šéf FAČR uvedl, že proces výběru kouče se neustále posouvá dopředu. Znovu však odmítl komentovat jména kandidátů a jejich počet.

Petr Fousek | Foto: ČTK/Roman Vondrouš

FAČR vybírá trenéra poté, co navzdory postupu na šampionát v příštím roce do Německa se rozhodl po kvalifikaci skončit Jaroslav Šilhavý. Smlouva mu oficiálně vypršela 30. listopadu. Výběrem nového kouče byla v listopadu den po posledním utkání kvalifikace s Moldavskem v Olomouci pověřena pětičlenná pracovní skupina, v níž jsou předseda Fousek, místopředsedové Jiří Šidliák a Jan Richter, člen výkonného výboru a šéf prvoligové Viktorie Plzeň Adolf Šádek a nový technický ředitel asociace Erich Brabec. Vedení FAČR konzultuje trenérskou otázku i se svým poradním orgánem, Sportovní radou.

„Pracovní skupina intenzivně pracovala po celou dobu od listopadového utkání. Erich Brabec, který nějakým způsobem koordinuje poradenství sportovní rady, k těmto věcem pochopitelně přispěl. Proces neustále probíhá a posouvá se,“ řekl Fousek.

Je možné, že se výkonný výbor kvůli trenérské otázce mimořádně sejde v příštím týdnu. „My jsme na výkonném výboru v Olomouci konstatovali, že bychom chtěli, aby proces byl dokončen do ledna. Na druhou stranu nechceme ho protahovat. Není to jen o konečném rozhodnutí výkonného výboru, je to i o jednáních s konkrétními kandidáty, která tomu musejí předcházet,“ uvedl Fousek.

Existuje shoda

„Teď to můžu charakterizovat tak, že všechny možnosti jsou možné. Ale samozřejmě čím dříve, tím lépe. Aby se realizační tým mohl ujmout svých pracovních činností. Není vyloučeno, že trenér bude oznámen už příští týden,“ dodal Fousek.

Podle médií je aktuálně největším favoritem na trenérský post bývalý svazový předseda a kouč Ivan Hašek. Manažerem národního mužstva by údajně mohl být někdejší reprezentační kapitán Pavel Nedvěd. Dalším uchazečem by mohl být bývalý trenér jednadvacítky Vítězslav Lavička. Sázkové kanceláře dříve označily za největší favority kouče Slovácka Martina Svědíka a Plzně Miroslava Koubka.

„Dá se říct, že pracovní skupina a sportovní rada jsou poměrně ve shodě. Ale nechceme komentovat ani počty, ani jména. Pořád platí to, co jsme řekli v Olomouci, že nekomentujeme a ani nezveřejňujeme žádná jména, ať už se to týká trenéra, kandidátů, asistentů, manažera,“ řekl Fousek. „V momentě, kdy bude proces dokončen a výkonný výbor přijme rozhodnutí, to pochopitelně zveřejníme,“ dodal Fousek.