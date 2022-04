Šilhavý, jemuž končí u reprezentace smlouva 31. července, nesplnil cíl v podobě postupu na šampionát do Kataru. Jeho svěřenci v semifinále play off prohráli ve Švédsku 0:1 po prodloužení a neprošli do finále baráže proti Polsku, které následně Seveřany vyřadilo.