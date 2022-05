Rangers na stadionu Ramóna Sáncheze Pizjuána v Seville poslal do vedení v 57. minutě nigerijský útočník Joe Aribo, v 69. minutě ale srovnal Borré. V prodloužení branka nepadla, a tak musely stejně jako v loňském finále mezi Villarrealem a Manchesterem United rozhodnout pokutové kopy. V nich selhal pouze záložník Aaron Ramsey, kterého vychytal Kevin Trapp.

Svěřenci kouče Olivera Glasnera navázali na 42 let starý triumf v tehdejším Poháru UEFA a zajistili si účast v příštím ročníku Ligy mistrů. "Je to neuvěřitelné. Třináct zápasů v Evropě a my jsme neprohráli ani jeden. Nemám slov. Teď budeme pár dnů slavit," řekl Glasner.

Naopak jeho protějšek u Rangers prožíval obrovské zklamání. "Jsem zklamaný. Byli jsme velmi blízko," špitl Giovanni van Bronckhorst. "Během hráčské kariéře jsem zažil tyhle momenty, když jsem prohrál finále mistrovství světa, bolí to."

Kouč Rangers je na své hráče pyšný. "Hráčům jsem řekl, že jsme si zasloužili dostat se tak daleko, jsem na ně velmi hrdý. Emoce jsou teď dole, ale musíme to rychle změnit. Musíme začít znovu. Budeme tvrdě pracovat a rozvíjet se jako tým," řekl v rozhovoru pro BT Sport. Rangers ještě čeká sobotní finále skotského poháru, kde si můžou spravit chuť.

Zdroj: Youtube

V brance Rangers nechyběl McGregor, jenž se stal teprve třetím hráčem starším 40 let ve finále jednoho z evropských pohárů. Německý gólman Trapp uspěl na rozdíl od svého protějšku v rozstřelu. Ve čtvrté sérii za stavu 3:3 poslal Ramsey, jenž přišel na hřiště v závěru prodloužení, míč doprostřed brány, kde ale padající Trapp nechal nohy a pokus velšského záložníka vykopl. Ostatní střelci zůstali stoprocentní včetně Borrého, jenž střelou pod břevno nedal McGregorovi šanci.

Frankfurt vyhrál Evropskou ligu nebo jejího předchůdce Pohár UEFA jako první německý tým od roku 1997, kdy uspělo Schalke i s bývalým českým reprezentantem Jiřím Němcem. "Všichni jsme hrdinové. Není jen jeden hrdina, ale my všichni. I diváci, bez nich bychom to nedokázali," radoval se Trapp.