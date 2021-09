Na hřišti propukl chaos. Hráči obou týmů v čele s Lionelem Messim a Neymarem se shromáždili na okraji hřiště a společně diskutovali. Argentinci po chvíli odešli do kabin. Rozhodčí po hodině zápas ukončili. "O dalších krocích rozhodne disciplinární komisi FIFA," oznámila jihoamerická federace CONMEBOL.

Video of World Cup qualifier being stopped in Brazil over English-based Argentina players’ quarantine status with health officials going on the pitch pic.twitter.com/vKFvcdIycG