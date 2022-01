„Naprosto zasloužené vítězství Vyšehradu. Nehráli jsme dobře, byli jsme bez pohybu, nechápu, co s týmem bylo, vždyť se hrálo o první místo. Vůbec jsme se nevyhecovali, skoro jsme nevystřelili na branku, to je smutné, když máte tým, který má nejvíc vstřelených gólů v soutěži. Kluci měli ukázat a dokázat, že jsme v tabulce oprávněně tam, kde jsme. A my předvedeme takhle špatný výkon,“ nechápal tehdejší lodivod Vltavínu Martin Frýdek.

A zatímco Uvíra se vyhnul trestu od etické komise vystoupením z Fotbalové asociace České republiky, Freisler, který se zatím posunul do pozice hlavního trenéra, se dočkal trestu minulý týden. Za přijetí úplatku má zákaz účasti na všech aktivitách spojených s FAČR po dobu šesti let. Navíc musí zaplatit pokutu 50 tisíc korun. Trenér Vltavínu se proti verdiktu odvolal.

„Případ pořád nějakým způsobem běží. My vůbec nemáme přístup do spisů, takže nebudeme dělat unáhlené závěry. Víc k tomu není co říct,“ komentoval situaci prezident Vltavínu Josef Neuberg, který potvrdil, že klub čeká na rozhodnutí odvolací komise.

Vltavín převzal asistent

Mužstvo zatím převzal Freislerův asistent Aleš Foldyna, který s týmem odstartoval zimní přípravu a své svěřence už vedl i do prvního přípravného utkání. V něm Vltavín porazil divizní Neratovice 4:3. „Domluvili jsme se tak, že tým zatím povede pan Foldyna. Jestliže odvolací komise neuzná důvody etické komise, tak bude pan Freisler normálně pokračovat. Mně říkal, že to v žádném případě neudělal. Prý jsou tam nějaké nesmyslné věci a na etické komisi to vysvětlil,“ říká Neuberg. „Spolupracujeme spolu skoro dvacet let, takže nevidím žádný důvod mu nevěřit,“ postavil se prezident klubu za trenéra.

Co se týče Freislerova trestu, jedná se o další z řady verdiktů, které etická komise v rámci úplatkářské kauzy vydala. Samotný Vyšehrad, který je v aféře nejsilněji zapleten, byl už v prosinci vyloučen ze třetí ligy. Podle tohoto rozhodnutí by měl od příští sezony hrát Pražský přebor. Vyšehrad se ale proti trestu odvolal.