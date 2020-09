„Když jsem do Slavie přicházel, tak jsem chtěl zažít klubové úspěchy. Ani ve snu mě nenapadlo, že vyhrajeme tři tituly, dva poháry a zahrajeme si Ligu mistrů,“ řekl klubovému webu hráč, jenž byl jednou z prvních výrazných posil po příchodu čínské firmy CEFC do klubu.

Frydrych míří místo do domovského Baníku Ostrava, který o něj stál, do Wisly Krakow, slavného to týmu. „Dostal tříletou nabídku ze zahraničí, navíc to bude mít blízko k rodišti. Měli jsme spolu dohodu, že když dostane zajímavou nabídku, tak mu nebudeme bránit odejít,“ vysvětlil kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

„Ačkoliv poslední dobou nedostával už tolik prostoru, pro mě to byl nesmírně důležitý hráč. Bylo na něj vždy absolutní spolehnutí i ve vypjatých momentech,“ ocenil odcházejícího beka.

Ano, ve Slavii se Frydrych zapsal. Proto jsou reakce na jeho odchod poklonami.

„Michal Frydrych je nesmazatelnou ikonou novodobé sešívané historie, která bude mít v Edenu vždy čestné místo. Především tím, jak příkladně reprezentoval slávistický charakter. Ctnost, slušnost, respekt,“ napsal jeden z příznivců na Twitter.

Čím se stal blonďatý obránce tak populární? Zazářil především ve dvou momentech.

Zaprvé: v březnu 2017 rozhodl na stadionu v Edenu souboj s Plzní minutu před koncem. Slavia zvítězila 1:0 a vyrazila pod vedení nynějšího reprezentačního kouče Jaroslava Šilhavého k mistrovskému titulu.

Zadruhé: v té době už byl spíš náhradník, ale v listopadu 2019 nastoupil k zápasu Ligy mistrů v Barceloně. Slávisté uhráli epochální výsledek, remízu 0:0. Neprosadil se ani sám velký (malý) Lionel Messi a Frydrych na tom měl lví podíl. „Na to jsem čekal celý život,“ rozplýval se. „Kde jinde si zahrát než na Barceloně. Ať to stojí za to,“ dodal.

A nyní, po přestupu do Polska, třicetiletý stoper s úsměvem zhodnotil: „Stálo to za to.“