Promluvil si i s Kamarou. "Konverzace zůstane mezi námi. Glen je v pořádku. Jsem si jistý, že je stejně jako já zklamaný. Je na čase, aby se do věci vložily úřady a klub a my se mohli soustředit na nedělní ligový zápas s Hibernian," konstatoval Gerrard.

"Bylo mi řečeno, že se s tím Rangers obrátí na UEFA. Myslím si, že už se tak stalo, kola se dala do pohybu. Sám budu určitě tlačit, aby se tak stalo. Bohužel tresty nejsou dostatečné. Už po utkání jsem říkal, že se proti tomu musí dělat víc. Jedině tak se to vymýtí, protože tresty nejsou vůbec přísné," uvedl Gerrard.

Sparta měla proti skotskému šampionovi zavřený stadion kvůli rasistickému chování části příznivců k záložníkovi Monaka Aurélienu Tchouaménimu v srpnovém utkání 3. předkola Ligy mistrů. Díky výjimce mohlo na stadion 10.879 dětí ve věku od šesti do 14 let s doprovodem. Každý Kamarův kontakt s míčem doprovázelo bučení v reakci na události v březnovém osmifinále Evropské ligy se Slavií, po němž obvinil obránce Ondřeje Kúdelu z rasismu a napadl ho v útrobách stadionu. Záložník Rangers čtvrteční zápas po druhé žluté kartě nedohrál. Sparta vyhrála 1:0.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.