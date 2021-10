Pokud je trávník v šestnáctkách opravdu plný drnů, musí se hrát na jistotu, to ví i gólmani v Horní Dolní. Hráči zase musí vědět, že míč při malé domů musí jít vedle branky.

Aby se malá domů zahrávala přímo na branku? A aby si brankář míč zpracovával krkolomně vnitřním nártem přes nohu? To opravdu zůstává rozum stát.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.