Postup na světový šampionát je přitom pro fotbal zásadní. Na největším mistrovství nebyli Češi od roku 2006. Pokud Šilhavý mužstvo do Kataru nedovede, pověst úspěšného muže dostane tvrdou ránu.

Při pohledu na některé individuální výkony se rovněž nabízelo brzké střídání. Král se trápil, Matějů rovněž nepřispěl ničím výrazným. Šilhavý přesto čekal až do sedmdesáté minuty.

Vaclík zkrátka zaválel, což se tentokrát nedá říct o Šilhavém. Už v prvním poločase měl rozhodně sáhnout do taktiky, bleskové kontry soupeře totiž tým vůbec nazvládal. Problém nastával opakovaně při standardních situací Česka. Wales se ubránil a vyrazil vpřed, domácí nereagovali. Rychlá změna nepřišla, to bylo špatně.

Evropskou výkonnost z kontinentálního šampionátu si vedle Schicka udržel snad jen brankář Tomáš Vaclík. Bez jeho přičinění by Češi v pátek v Edenu nebrali ani bod, s Walesem by padli.

Začněme objektivními důvody, které ho mohou (mírně) omluvit. V říjnu - a platilo to i v září - zkrátka nemá pohromadě hráče, které by potřeboval. Programově nadupané poslední měsíce se projevují.

Musí pozvednout tým, který zabředl do průměrných časů, jak ukázal především páteční remízový střet s Walesem. Šilhavému osobně se zápas stejně jako hráčům nevydařil, není příhodné cokoli barvit na růžovo.

Hraje o třpyt jména, které za poslední roky naleštil. Bral titul s Libercem, Slavií, poté jako kouč národního mužstva postoupil na Euro, kde slavil postup do čtvrtfinále. Triumfoval ve druhém levelu Ligy národů. Jaroslav Šilhavý dlouhodobě sbírá samé plusy. Jenže teď potřebuje v dalším pokračování boje o mistrovství světa v Kataru zabrat.

