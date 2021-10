Jenže byl ve dvojici s bardem Ladislavem Škorpilem a pište si, že bez praktika a fotbalového filozofa z Hradce Králové, jak se mu přezdívá, by Slovan mistrovskou korunu nenasadil.

Csaplár je zkrátka dvojjakou osobností. Na jednu stranu velký odborník se zdravými názory. Viz jeho hodnocení zápasu Sparty s Lyonem. Nejprve se maličko ošíval, pak jasně vypálil, že Letenští dostali lekci. Bylo to tak, kvalitativní rozdíl mezi mančafty byl tak markantní, až to bolelo.

Na druhou stranu je jeho podání až příliš nadřazené. Vždycky o sobě říkal: „Já nejsem jájínek.“ Jenže byl. Nyní to opět demonstroval: „Já takhle neumím přemýšlěet, já bych hrál jinak.“

Proto je v českém fotbale vlastně nežádoucí osoba. Je to škoda i chyba. Z obou stran.