První je jasný: kapitán fauloval Michala Hlavatého brutálně, i když podle všeho také trochu nešťastnou náhodou. Jednoznačně měl dostat červenou kartu.

Marek Matějovský, na jehož zákroku se Sparta při obhajobě točí, rovněž měl jít ven. Přitom přiznám, že v aktuální chvíli bych s takovým názorem nesouhlasil. Je však nezbytné podobnou hru vymýtit.

Druhý nabízí letenský klub ve svém prohlášení: „V kontextu posuzování sporných situací v celém utkání nedošlo k tendenčnímu rozhodnutí či ovlivnění utkání.“

Je to špatně, je zřejmé, že Sparta nevidí (nebo se nechce dívat) dál. Neudělením karet došlo k ovlivnění ligy. Matějovský s Dočkalem by chyběli v dalších zápasech, to je důvod. Je možné, že disciplinárka ještě přijde s distancem, bylo by to správné. I když opožděné.