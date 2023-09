Další třetiligový zápas, další dlouhé nastavení první půle, další podivná penalta a znovu všechno nasvědčuje, že se jedná o kauzu se sázkami. Z nevinného zápasu Moravskoslezské fotbalové ligy mezi Hodonínem a béčkem Baníku Ostrava se vyklubal pořádný malér, který dává vzpomenou na měsíc starou aféru sudího Michala Patáka z utkání ČFL mezi Admirou a Českými Budějovicemi B.

Fotbalisté Hodonína (v červenočerném) doma podlehli rezervě Baníku 0:3. | Foto: Deník/Kryštof Neduchal

Když jsem odjížděl ze středečního zápasu Hodonína, absolutně jsem netušil, jaký rozruch tento duel způsobí. Na první pohled nepříliš atraktivní utkání, které jednoznačně ovládli aktivnější hosté 3:0, o několik hodin později zamávalo celým českým fotbalem…

Vyhazov, hned. Ogrodník kvůli skandálu dopískal, skončil i delegát Knecht

Na sociálních sítích se objevil penaltový zákrok ze šesté minuty nastavení prvního poločasu, po němž vstřelil Baník první gól utkání. Je pravda, že domácí vehementně na hřišti protestovali a sudího častovali nadávkami i nespokojení domácí příznivci. Můj dojem na stadionu byl však takový, že se jedná o velmi přísnou „soft penaltu“, kterých je v českém rybníčku povícero. Stačí si vzpomenout na závěr minulého ročníku FORTUNA:LIGY.

Myslím, že ani aktéři netušili bezprostředně po závěrečném hvizdu, že právě jejich duel byl pravděpodobně ovlivněn sázkařskou mafií. Domácí samozřejmě dali najevo křivdu, kterou po nepenaltovém zákroku cítili, ale opět se nejednalo o nic, na co bych ve fotbalovém prostředí pravidelně nenarážel.

S odstupem času si všichni (včetně mě) začali pokládat otázky: Proč sudí odpískal nejasnou penaltu? A proč vůbec nastavil v prvním poločase šest minut? Nepřipomíná to scénář měsíc staré kauzy s rozhodčím Michalem Patákem?

Patrik Dressler k inkriminovanému utkání:

Zdroj: Kryštof Neduchal

Hranice mezi individuální chybou rozhodčího a organizovaným podvodem je tak tenká, že může zmást kohokoliv. I když i já věřil, že šlo o pouhé selhání v jediném inkriminovaném případě, podle všeho jde tentokrát o tu druhou variantu…

Ruku na srdce. Kdy naposledy jste zažili nastavení prvního poločasu o šest minut? Jsou případy, kdy hru na delší čas přeruší dlouhé ošetřování, dým z pyrotechniky či nepříznivé počasí. Nic z toho však v Hodoníně nebylo k vidění. Proč sudí Vlastimil Ogrodník nastavil první dějství o šest minut je tak víc než podezřelé.

Kauzu z fotbalu přebírá policie. Fortuna podá trestní oznámení, kurz bije do očí

A tak si říkám, jestli je správné sázet i na nižší soutěže, které nejsou tolik na očích a skryjí víc podobných černot? Jedinou záchranou je povinné natáčení utkání na kameru. Jak by asi dopadl středeční zápas, kdyby z něho nebyl pořízen videozáznam. Myslíte, že by hlavní rozhodčí Ogrodník spolu z delegátem Milanem Knechtem byli vyřazeni z listiny sudích a delegátů? A řešil by vůbec někdo možné ovlivnění zápasu?

Medaili tomu, kdo povinné natáčení zápasů v nižších soutěžích vymyslel!