Schick se nejprve dostal mezi 11 uchazečů o Puskásovu cenu a nyní ho FIFA zařadila mezi finálovou trojici. Vedle českého kanonýra se o vítězství ucházejí útočník Porta Taremí s parádním gólem "nůžkami" v dubnovém čtvrtfinále Ligy mistrů proti Chelsea a záložník Lamela, který ještě před svým letním příchodem do Sevilly v dresu Tottenhamu v březnovém utkání anglické ligy proti Arsenalu pohotově překřížil nohy a skóroval kopem zvaným "rabona".

? ? Here are the final three #Puskas nominees!