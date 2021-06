Král ve Spartaku Moskva ještě rozvinul svůj talent, a proto se mluví o přesunu do slovutné Anglie. Ale to až (možná) po Euru, na nějž se s fotbalovou reprezentací chystá v malebném Vallesu v Jižním Tyrolsku.

Myslíte na přestup?

Jsme na soustředění a chci mít úplně čistou hlavu. V podstatě všechny informace, zda se něco plánuje, má můj agent Karol Kisel. Pro mě ještě sezona neskončila. O tom, co bude dál, budu víc přemýšlet až ve chvíli, kdy tady skončíme.

Tomáš Souček, váš bývalý spoluhráč ze Slavie, se v Premier League nebývale prosadil. Věříte si také?

Moje cesta je jiná. Suk vsadil na to, že byl celou dobu v Česku a šel přímo do Premier League. Já zvolil zahraničí. Ale ještě v Anglii nejsem. Mluvíme o tom hodně s předstihem, lidi se teď trošku zbláznili.

Proč?

Je potřeba si uvědomovat fakta. Hlavní je, že ve Spartaku mám ještě tři roky smlouvu, to platí. Ambici posunout se určitě mám, na druhou stranu musí jít o rozumný a dobře zvážený krok.

Jste uvážlivý?

Přestup není malá věc, člověk musí myslet hodně dopředu a i tak je v riziku, že neví, co bude a jak se chytne. Jakýkoliv přestup musí být krok dopředu, i podle toho budeme postupovat.

Jaká byla vaše sezona v Rusku?

Oproti minulé extrémně úspěšná. V podstatě jsme splnili, co jsme chtěli. Sice se nám se Spartakem nepodařil titul, ale dostali jsme se do kvalifikace o Ligu mistrů. Jsme spokojení a doufám, že se do hlavní fáze Ligy mistrů dostaneme.

Co vy osobně?

Během roku jsem se zase posunul, věřím, že jsem na Euro dobře nachystaný.

Za dvě sezony ve Spartaku jste však nedal gól. Štve vás to?

Je to jeden z faktorů, který bych chtěl zlepšit. Zaznamenal jsem nějaké asistence, ale gól se mi vstřelit nepodařilo. Pořád je na čem pracovat. Je to dané i tím, že hraju hodně defenzivního záložníka, klasickou šestku.

Jak se to projevovalo?

Neměl jsem takové úkoly, abych doplňoval hráče do vápna, ani to trenér moc nechtěl. Viděl mě víc na pozici, která by ve chvíli, kdy vznikne nějaký protiútok, ty brejky zachytila. Tohle byla má role a snažil jsem se ji plnit. Ale samozřejmě také cítím, že v produktivitě můžu být lepší. Je to další věc, na které můžu pracovat.

V reprezentaci je na vašem postu obří konkurence. Věříte si na základní sestavu?

Vždycky tady byla, to není nic nového. Rozhodnutí je čistě na trenérovi. Já toho v sezoně udělal maximum, také i během reprezentačních srazů, které jsem mohl absolvovat. Pokud na mě trenér ukáže, jsem připravený.

Národní tým jde nahoru. Proč?

Určitě jsme nasbírali zkušenosti, přesně víme, co v zápasech proti silným soupeřům potřebujeme. Musíme být správně nastavení v hlavě, protože teď už toho nikdo moc nenatrénuje, to máme ze sezony a z předešlých srazů. Už v předchozích zápasech jsme si dokázali, že proti silným týmům dokážeme vyhrát.

Jedete Euro vyhrát?

Jinak bychom tam ani nemuseli jezdit. První plán je ale postoupit ze skupiny.