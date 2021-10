Byť stadion již nepatří mezi nejhezčí v Česku, nejen hlavní tribuna ale oživuje vzpomínky na dávné a krásné časy. „Určitá nostalgie ve mně pořád je. V Drnovicích jsem začínal s ligovým fotbalem, v té době byl klub na výsluní. Jsem rád, že se to tam alespoň částečně vrátilo. Pro druhou ligu je to adekvátní prostředí,“ je přesvědčený bývalý hráč Juventusu Turín nebo Ajaxu Amsterdam, který si pohárový duel ševců proti druholigovému Vyškovu užil, byť favorit vydřel postup až v prodloužení.

Přepadla vás po návratu do Drnovic nostalgie?

Já jsem tam od té doby nebyl úplně poprvé. V Drnovicích jsem se před šesti lety zúčastnil vzpomínkového utkání na ligová derby, který tam tehdy uspořádal současný manažer Vyškova Zbyněk Zbořil. Vím, že jsem odehrál poločas, možná o něco víc. Ještě si pamatuji, že jsme se převlékali v sousední škole. Kabiny ještě nebyly zpřístupněny. Teď jsem se do nich dostal. V útrobách jsem byl poprvé. Většina místností zůstala stejná.

Dokážete si představit, že by se do Drnovic zase vrátila nejvyšší soutěž?

Za mě je toho stadionu velká škoda. Mrzí mě, že se z ligové mapy vytratil a dlouho chátral. Bude potřeba hodně úsilí a peněz, aby se zase opravil. Ale třeba se toho někdo ujme a investuje do něj.

Co ve vaší bohaté kariéře Drnovice znamenaly?

Pro mě to bylo něco úžasného. Za mě tam byli výborní fotbalisté, obec i celé okolí žilo fotbalem. Pro mě to byl ideální krok. Nebyl jsem daleko od domova, přesto jsem už bydlel ve Vyškově a osamostatnil se. Byl to rodinný klub, což mi naprosto vyhovovalo. Hrával jsem pravidelně, navíc jsme se dostali do evropských pohárů. Ty jsem ale už nehrál, protože jsem odešel do Sparty.

Zůstal jste v kontaktu s některými spoluhráči z Drnovic?

Spíš se s nimi potkávám ve fotbalovém životě. Se mnou tam byl třeba Mira Kadlec, který se zrovna vracel z Kaiseslauternu. V té době to byla největší ikona. Teď se spolu potkáme při zápasech na Slovácku nebo někde jinde. Jožka Weber, Ivan Kopecký, Mira Holeňák, Broňa Červenka. Většinu těch klukům potkám někde na fotbale.

Přejděme k zápasu. Nečekal jste to jednodušší?

Dobře víme, že pohárové zápasy jsou těžké. Stačí se podívat na ostatní výsledky. Problémy měly i jiné ligové týmy. Většina z nich postoupila v prodloužení, na penalty. Někdo i vypadl. Na druhé straně jsme výsledek za stavu 1:0 měli pojistit a nemuselo to být tak dramatické. Ve druhé půli to bylo vyrovnané, mohlo to dopadnout jakkoliv. Jsme rád, že jsme v závěru soupeře fyzicky přehráli a zvládli to. I když to bylo až v prodloužení, postup máme, což je nejdůležitější. Nikdo už se nebude ptát, jako to vypadalo. Já to říkám stejně jako v Itálii, kde se tě neptají, jak jsi hrál, ale kolik to bylo a zda jsi vyhrál, nebo prohrál. To je zásadní.

Berete postup v poháru jako vzpruhu do dalších ligových bojů?

Po pár výsledkově neúspěšných zápasech, i když třeba v Plzni jsme odehráli velice dobré utkání a byli kousek od zisku bodu, bylo utkání s Vyškovem po psychické stránce hodně důležité. Navíc zranění hráči už nám doskakují. Věřím, že to bude o mnoho lepší.

Jak hodnotíte dosavadní sezonu? Čekal jste lepší výsledky, víc bodů?

Já si vážím každého bodu, který je pro nás důležitý. Samozřejmě když se vyhraje, vždycky to skočí víc než remíza. Zatím je to od nás takové nahoru nebo dolů. Venku jsme byli úspěšnější než doma, kde jsme zbytečně poztráceli hodně bodů, což mě mrzí. I když zápasy tak nevypadaly, výsledky nebyly dobré. Na druhé straně máme za sebou těžké zápasy. Hráli jsme doma se Spartu, v Plzni a na Slovácku. Věřím, že co jsme tady v létě nastavili, tak v tom budeme dál pokračovat. Liga je vyrovnaná, s každým se dá bodovat vyhrát, ale samozřejmě s každým se dá i ztratit.

Řešilo se při početných absencích a velké marodce doplnění kádru?

Přestupní termín skončil, ale na trhu jsou pořád hráči, kteří jsou volní a bez smlouvy a stále se mohou zaregistrovat. To by ale musel přijít rizikový scénář. Já už ale vidím, že kluci se po zranění vracejí a tým zase nabývá na síle. Nejsme jediní, kdo s tím bojuje. Po letní přípravě si tím prošlo hodně týmů. S marodkou bojuje Slavia i Sparta, kteří ale mají více hráčů než my. Zranění k fotbalu ale bohužel patří a my s s tím musíme umět poradit a zvládnout to.

Klub řešil i nepříjemné nefotbalové věci. Jak moc vás mrzí pokuta 100 tisíc korun spojenou s podmíněným uzavřením části stadionu za rasistické projevy fanoušků směrem k brankáři Sparty Florinu Nitovi?

Byla to složitá situace. Taky jsme nad tím hodně seděli. V Praze byl osobně sekretář Lukáš Pantálek, který se k tomu vyjádřil. Já jsem si na příští týden pozval fanoušky. Stejně jako i majitelem chceme fotbal dělat jinak. Samozřejmě jsme rádi, že nám lidé fandí. Stojí při nás, i když se nám nedaří, ale musíme být jednotní a vymezit se podobným věcem. Ať už to je pyro na Slovácku nebo exces v zápase se Spartou. V současné době plýtvat penězi za pokuty rozhodně nechceme. Věřím, že se všichni ponaučili a že fanoušci budou podporovat náš klub a ne že si budeme navzájem dělat nějaké problémy.