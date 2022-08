Po přestupu z Borussie Dortmund do Manchesteru City řada škarohlídů tvrdila, že se Haaland ve společnosti obránců Premier League neprosadí tolik jako v Německu, hned v prvním utkání ale norský tank rázně odpověděl. Úvodní kolo Premier League proti West Hamu, za který nastoupil v základní sestavě i Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem, bylo představením Erlinga Haalanda.

Dvaadvacetiletý Nor nejprve chladnokrevně proměnil penaltu, nejzářivější moment ale přišel v 65. minutě. Haaland si stáhl přihrávku Kevina de Bruyneho a levačkou nedal šanci Areolovi v brance West Hamu.

„Ukázal obrovskou kvalitu. Skvělou rychlost, zakončení a díky kvalitě kádru kolem něj se bude neustále dostávat do šancí. Troufám si říct, že může vstřelit 20 a více gólů. Hodně štěstí všem obráncům, kteří se s ním potkají,“ pochválil výkon Haalanda bývalá legenda United Roy Keane ve studiu britské televize Sky Sports.

Král úvodních zápasů

Haaland ukázal, že je mistrem premiér. Po úvodním utkání v Bundeslize i Lize mistrů je toto další soutěž, ve které dal v úvodním zápase dvě a více branek. Pro rodáka z Leedsu hrál v případě přestupu do City velkou roli fakt, že jeho otec Alf–Inge dříve oblékal právě barvy Citizens. „Bylo to povedené utkání. Jsem rád, že otec oba góly viděl a měl z nich radost. Znamená to pro mě hodně,“ pochvaloval si Haaland.

Z úvodu norského zabijáka jásají fanoušci City, kteří Haalanda během zápasu vyvolávali, a poté oslavovali i na sociálních sítích. „Jeden z mnoha stovek gólů. Stává se z nás pomalu ale jistě neporazitelná mašina,“ píší fanoušci úřadujícího šampiona Premier League.

Mentalitu elitního hráče ukázala 195 centimetrů vysoká rychlonohá mašina na góly v pozápasovém rozhovoru. „Jsem spokojený s úspěšným startem v Premier League, ale už je to skoro půl hodiny od mého posledního gólu, takže musím zase pokračovat,“ řekl odhodlaně Haaland.

Obráncům v Anglii tak po jeho vyjádření jistojistě přibylo pár vrásek na čele.