Katastrofa a blázinec. Japonsko poslalo domů Němce, Kostarika sahala po postupu

I přesto se ale trenér Hansi Flick udržel na svém místě. Po jeho odvolání volalo snad celé fotbalové Německo, nicméně bývalý kouč Bayernu Mnichov přesvědčil funkcionáře svazu v čele s prezidentem Berndem Neuendorfem a z vyšších pater nakonec obdržel milost.

Tu ovšem odmítl Oliver Bierhoff, výkonný ředitel reprezentace, jenž se po blamáži na Blízkém východě rozhodl skončit. Šéfa národního týmu dělal dlouhých osmnáct let a byl to právě on, kdo před rokem doporučil Flicka jako adekvátní náhradu za končícího Joachima Löwa.

Německo pod Flickem nefunguje

Německý krach v Kataru tak má svou první oběť. A co bude dál? Die Mannschaft musí urychleně hledat nástupce. Podle prezidenta Neuendorfa však svaz se jmenováním nového spasitele spěchat nebude.

„Dohodli jsme se, že nejprve se interně poradíme, jak by měla tahle funkce vypadat, a pak teprve rozhodneme o personálním obsazení,“ pronesl šéf německého svazu.

Jedno zůstává jisté. Přípravu na domácí evropský šampionát, který je na programu v roce 2024, povede nadále trenér Flick. Informace, která při troše zamyšlení možná dává smysl, nicméně domácí fanoušci a zejména média jsou trochu jiného názoru.

„Flick? Pokud se věci v reprezentaci změní, tak proč ne. Ale je to opravdu nejlepší řešení? Ne, to by byl pořád Jürgen Klopp. Nikdo jiný by teď nemohl dát fotbalovému národu naději na změnu,“ napsal nedávno populární německý deník Bild.

„Ukázalo se, že Německo pod Flickem nefunguje tak, jak by mělo. Trenérská výměna je rozhodně na místě. Navíc před domácím šampionátem, na kterém bude Die Mannschaft pod obrovským tlakem,“ dodal další německý list Kicker.

Trenér Hansi Flick se po šampionátu ocitl pod palbou velké kritiky.Zdroj: Profimedia

Touha po současném trenérovi anglického Liverpoolu je pochopitelná. Klopp oroduje na Britských ostrovech už od roku 2015, kdy přebíral the Reds jako průměrný celek Premier League. Udělal několik reforem, získal důvěru celého města a nastartoval jednu z nejslavnějších ér klubové historie.

V květnu 2019 dotáhl Liverpool na evropské výsluní, o rok později triumfoval také na domácí scéně. Po neuvěřitelných třiceti letech čekání. Jenže letos už to taková hitparáda není. Klopp zatím prožívá nejslabší období od nástupu ke kormidlu a není překvapením, že se v Anglii začíná spekulovat o možné změně.

Respektive o tom, že by se na Anfieldu mohly dát některé věci malinko do pohybu. A třeba že by nový trenér nemusel být úplně špatným řešením aktuální situace v klubu.

Scénář Klopp byl ve hře

Jenže Klopp letos na jaře podepsal novou smlouvu až do léta 2026, což znamená, že německá reprezentace má nejspíše smůlu. Pokud by měl uznávaný kouč přeci jen skončit, tak jedině sám. V Liverpoolu má totiž takřka neohrozitelnou pozici.

„Nemyslím si, že se ho budou chtít zbavit, ale možná dojde po sezoně k rozhovoru, kde se obě strany dohodnou, že je Jürgen dovedl tak daleko, jak jen mohl, a že půjdou za novou výzvou,“ napsal nedávno britský novinář Archie Griggs.

Trenér fotbalistů Liverpoolu Jürgen Klopp.Zdroj: ČTK/AP/Dave Thompson

Přitom ještě necelým rokem se spojení Kloppa s německým národním týmem rýsovalo poměrně reálně. Německý svaz totiž plánoval, že předchůdce Flicka Joachim Löw zůstane až do šampionátu v Kataru a poté tým převezme právě lodivod liverpoolské lavičky.

Klopp ale tuto smělou nabídku odmítl a rozhodl se zůstat na Britských ostrovech. Němci tak vsadili všechny karty na Flicka, ten však ve své úvodní prověrce vyhořel. Jako školák by nejspíše vyfasoval tučnou pětku. Stejně tak jeho celá posádka na palubě.

A vypadá to, že ani přípravu na domácí mistrovství rozhodně nezahájí s klidnou půdou pod nohama. Další klopýtnutí už totiž nemusí ustát.