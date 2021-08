Již před evropským šampionátem uvedl, že po jeho skončení promluví o své budoucnosti. Nesmrtelné pouto mezi geniálním útočníkem Harry Kanem a londýnským Tottenhamem se však den co den začalo pomalu ale jistě přetrhávat.

Co bude dál? Fanoušci i vedení Spurs ihned vycítili, že je problém. A to opravdu kolosální. Vždyť ztráta kanonýra s číslem 10 by znamenala podobnou apokalypsu, kterou před pár týdny zažívali rovněž v Barceloně při odchodu božského Messiho.

„Je to jeden z nejlepších fotbalistů planety a máme velké štěstí, že ho máme,“ pyšnil se nový kouč Nuno Espírito Santo. Ono 176 branek za osm ligových sezon hovoří úplně za vše.

Jenže fotbalová veřejnost si už tak úplně není jistá tím, že ho má Tottenham stále ve svých rukou. Samotný Kane se totiž nechal slyšet, že by rád klub opustil. A spekulacím navíc zahrála do karet údajná rozprava útočníka s nejmenovaným hráčem Citizens o tom, jak velkou touhu má zahrát si pod koučem Guardiolou.

Pohřešovaný napříč celým Londýnem

A když kapitán anglické reprezentace ani nedorazil na první sraz týmu, začalo být na severu řeky Temže hodně horko. „Náš hvězdný útočník je pohřešovaný. Jmenuje se Harry. Normálně je velmi domácký. Neviděli jste ho někdo?“ zavtipkoval britský list The Sun.

„Náš Harry spatřen ve vlaku směr Manchester. Pokud ho uvidíte, vraťte nám ho prosím zpátky na N17,“ stálo v dalším vtipném plakátu odkazujícím na číslo popisné nového stadionu Spurs.

Pohřešovaný. Kde je Kane letos, nevíte? Loni se opozdil na přípravu kvůli zdlouhavému návratu z dovolené na Bahamách, nyní budou důvody zřejmě trochu jiné. Už před rokem pěkně namíchl tehdejšího trenéra Mourinha, ale i přesto dostal opět plnou důvěru. Navíc rovněž s páskou na ruce.

Žádné trofeje, žádná legrace

Harry, zůstaň ještě rok, prosím. Anglický reprezentant přání vyslyšel a zůstal. Jenže Tottenham skončil v uplynulém ročníku Premier League až na sedmém místě, což opět prodloužilo čekání na vysněnou Ligu mistrů. A tady začíná velký problém.

Kane chce totiž vyhrávat. Bojovat o ty největší trofeje. A to se mu s kohouty rozhodně nepovedlo. Za celou dlouhou štaci dokázal vyhrát pouze jediný pohár: přípravný Audi Cup v Německu. Zde asi není třeba dalších slov.

A tak není divu, že se mu lákavá nabídka ze severu Anglie zalíbila. Jenže i ta má své velké ale. Několik překážek, které půjde jen stěží překonat. Kane totiž v roce 2018 podepsal dlouhou šestiletou smlouvu, ze které zatím uplynula jen a pouze polovina.

Co to znamená? Jednoduše to, že si Spurs mohou s přestupovou částkou hrát dle svých představ. City nabízí 100 milionů liber, jenže majitel Daniel Lewy odmítá snížit ze stanovených 150.

Jistě, movití šejkové ve vedení Manchesteru nemají sebemenší problém s finančními prostředky, ale samotný přestup Kanea by znamenal, že by se trenér Guardiola musel v následujících deseti dnech zbavit alespoň pěti svých hráčů. Na první pohled astronomické.

Trénuje, ale do zápasů záhadně nenaskakuje

Nervózní fanoušky Spurs poté mírně uklidnil nedávný útočníkův vzkaz na sociálních sítích, kde zmínil, že se bude hlásit na tréninku dle jasné domluvy s trenérem Santem. „Přestože nepůjdu ohledně současné situace do detailů, chtěl bych vyjasnit, že bych nikdy neodmítl trénovat,“ hájil se Kane.

Another session in the bank ??⚽️ pic.twitter.com/X0UYWqE6k8 — Harry Kane (@HKane) August 18, 2021

No, řekněme si upřímně. Takový vzkaz vás jakožto věrného fanouška rozhodně nepřesvědčí. A s přestupem hvězdného kanonýra se tak již nyní srovnala řada příznivců i funkcionářů. Že by se opravdu rozpadla láska pojící hráče s klubem již od žákovských kategorií?

Měl se zapojit do čtvrtečního pohárového utkání v Portugalsku, kde Spurs totálně vyhořeli. Nezapojil se. Trenér přislíbil i jeho nominaci na nedělní ligové utkání. Opět ve hvězdách. Zdá se, že jsou to stále jenom plané námluvy.

„Trénoval s námi, připravuje se a až bude nachystaný, tak se zapojí a pomůže týmu,“ prozradil naposledy portugalský kouč. Jenže čemu věřit, trenére? Minulý týden se v Londýně odehrál vzájemný souboj mezi Spurs a Citizens. A světe div se, na stadionu chyběl Harry Kane.

Až moc podivných okolností, nezdá se vám? Do konce přestupového období zbývá posledních deset dní. A na trase Londýn-Manchester tak bude ještě pořádně rušno.