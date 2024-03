/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Česká fotbalová reprezentace zvládla premiéru pod vedením nového realizačního týmu a v Norsku zvítězila 2:1. Výhra se ale nerodila lehce – Norové napadáním dostali svého soupeře pod tlak a jako první šli do vedení. Rozhodující gól obstaral až v 85. minutě z přímého kopu Antonín Barák. „Jenom jsem řval, ať trefí bránu. A on ji trefil,“ popisoval klíčový okamžik zápasu hlavní trenér Ivan Hašek.

Čeští fotbalisté v premiéře pod Ivanem Haškem porazili Norsko | Foto: ČTK/Annika Byrde/NTB Scanpix via AP

„Proto je tady. Vím, že se umí soustředit na nejdůležitější okamžiky v zápase. Dneska to dokázal,“ chválil Hašek po vítězném utkání svého žolíka. Právě Barák, který se vrátil do národního týmu po delší přestávce, začal utkání na lavičce a do hry se dostal až v 61. minutě, kdy vystřídal Ladislava Krejčího.

„Největší plus je, že všichni hráči, kteří vstoupili v průběhu do zápasu, nám hrozně pomohli. To proto, že přišli do zápasu připravení. Jak mentálně, tak fyzicky,“ pochvaloval si nový hlavní kouč.

S předvedou hrou ale nemohl být stoprocentně spokojený. Norové měli většinu zápasu více ze hry a vypracovali si řadu šancí. Několikrát musel zasahovat brankář Staněk, který nestačil jen na krásnou individuální akci Oscara Bobba. V dalších příležitostech ale zastavil i hvězdného Erlinga Haalanda.

„Nechtěli jsme hrát takhle hluboko, chtěli jsme hrát výš, ale nedařilo se nám držet míč. Byly tam těžké kombinace na naší polovině, které byly kolikrát až do rizika. Kvůli presování Norů jsme se nedostali k tomu, co jsme chtěli hrát. Chtěli bychom být odvážnější a držet míč ve vyšším postavení,“ okomentoval předvedenou hru Hašek.

Výhru nepřeceňuje

Ten projevil velké emoce po vítězném gólu, kdy radostně zapumpoval pěstí a v objetí se svými kolegy oslavil Barákovu krásnou trefu. „Člověk prožívá to, co je pro každého sen. Pro mě je to taky nádherné. Užívám si to. A nejen já. Věřím, že si to budou užívat i hráči a celý realizační tým,“ uvedl český trenér k emocím, které prožíval.

Už po svém prvním zápase se ale rozpovídal i o tom, co od něj můžou fanoušci očekávat v nadcházejícím duelu, který odehraje národní tým v úterý v Praze proti Arménii. „Sestava bude určitě jiná. Nebude stejná,“ prohlásil Hašek a znovu zmínil, že chce, aby jeho tým byl pro soupeře nečitelný.

„Už dnes jsme měli připravené, že v průběhu zápasu můžeme změnit rozestavení. Zvažovali jsme po nepovedeném začátku, že to shodíme na tři stopery. Jsem rád, že tam mám hráče, kteří zvládnou dvě pozice. Jsem rád, že jsme dopředu byli nečitelní pro vás novináře i pro soupeře,“ vysvětloval reprezentační kouč.

„I pro nás je nepříjemné, když hrajeme proti někomu a nevíme, v jakém rozestavení nastoupí. Času na přípravu je málo. Chceme být pro ostatní taky takhle nepříjemní,“ dodal Hašek.

Důležitost výhry v prvním zápase na lavičce si sám dobře uvědomuje, zároveň ji ovšem nechce přeceňovat. „Důležité je to pro nás pro všechny. Teď nás čeká ještě důležitější zápas doma, kde musíme potvrdit, že hráči odehrají zápasy na vítězné notě. To je vždycky daleko těžší. Přijede soupeř, který bude bránit, my budeme muset tvořit. Já jsem naprosto spokojený s tím, jak k tomu kluci přistupují,“ pochválil Hašek závěrem své svěřence.