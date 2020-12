Favoritem skupiny je parta kolem Hazarda, bronzový tým z posledního šampionátu v Rusku. Češi s Belgií hráli už sedmkrát, naposledy v roce 2017, kdy jí v přípravě podlehli 1:2. Wales (včetně jeho největší hvězdy) zase potkali reprezentanti na turnaji v Číně v roce 2018, ale nehráli s ním.

"Věřím, že máme šanci uspět," reagoval na los Tomáš Souček. "Je to docela dobrá skupina," prohlásil Jakub Jankto.

Postupový klíč je poměrně drsný. Přímo na turnaj postoupí pouze vítězové. Druhý celek čeká baráž, do níž se však národní mužstvo může dostat ještě jinak. A to díky nedávnému triumfu v Lize národů.

Tady je to trochu komplikované: Češi by v případě krachu čekali, kdo si zajistí start v Kataru (nebo barážové místo). Pokud by mezi úspěšnými týmy byly Francie, Belgie, Anglie, Španělsko, Wales a Rakousko (respektive alespoň pět z nich), postoupí do baráže i tým v čele se Součkem.

"Bělorusko a Estonsko samozřejmě také mají kvalitu, ale věřím, že se dobře připravíme a skupina dopadne tak, jak si všichni přejeme," dodal Souček.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého vstoupí do kvalifikace v březnu, detailní program zápasů teprve bude oznámen.

Jisté však je, že si Češi budou muset domluvit soupeře na dva přípravné duely (jsou v pětičlenné skupině, Belgii čeká v říjnu finálový turnaj Ligy národů).

Česká skupina v kostce:

BELGIE, WALES, ČESKO, BĚLORUSKO, ESTONSKO



Program a termíny:

Kvalifikační skupina začne v březnu roku 2021, zbývající utkání budou následovat po Euru – v září, říjnu a listopadu. Baráž (pro celkem deset týmů ze druhých míst a dva výběry z Ligy národů) je na programu v březnu roku 2022.



Další skupiny:

Skupina A: Portugalsko, Srbsko, Irsko, Lucembursko, Ázerbájdžán.

Skupina B: Španělsko, Švédsko, Řecko, Gruzie, Kosovo.

Skupina C: Itálie, Švýcarsko, Severní Irsko, Bulharsko, Litva.

Skupina D: Francie, Ukrajina, Finsko, Bosna a Hercegovina, Kazachstán.

Skupina F: Dánsko, Rakousko, Skotsko, Izrael, Faerské ostrovy, Moldavsko.

Skupina G: Nizozemsko, Turecko, Norsko, Černá Hora, Lotyšsko, Gibraltar.

Skupina H: Chorvatsko, Slovensko, Rusko, Slovinsko, Kypr, Malta.

Skupina I: Anglie, Polsko, Maďarsko, Albánie, Andorra, San Marino.

Skupina J: Německo, Rumunsko, Island, Severní Makedonie, Arménie, Lichtenštejnsko.



Šampionát v Kataru 2022:

Začátek 21. listopadu, finále 18. prosince.