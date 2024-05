Společně s dalším zkušeným zadákem Radimem Řezníkem, který tehdy dokonce skóroval, jsou jedinými pamětníky posledního střetu plzeňské Viktorie a pražské Sparty ve finále domácího poháru. Byl to přesně před deseti lety, kdy musel Lukáš Hejda skousnout hořkou porážku v penaltovém rozstřelu.

„Jako první se mi vybaví 90. minuta, drželi jsme vedení 1:0… Měli jsme to ve svých rukách, když přišla nešťastná penalta,“ reagoval 34letý stoper Lukáš Hejda, když byl na tiskové konferenci před letošním finále vyzván aby zavzpomínal.

Skvělý zápas tehdy hrál Milan Petržela, když Ladislav Krejčí starší trefil jeho ruku v plzeňském vápně. Z penalty pak Hušbauer vyrovnal a v následném rostřelu došla v deváté sérii řada na nešťastného Petrželu, který neproměnil. Vzápětí Pavel Kadeřábek ano a zajistil Spartě double, to je pro ni ve hře i letos.

„Bolelo to, ale už je to dlouho a teď máme šanci na reparát,“ doplnil kapitán Viktorie. Finále letošního MOL Cupu začíná v plzeňské Doosan Areně ve středu od 18 hodin.

S plzeňskou Viktorií máte pět titulů, ale pohárová trofej vám uniká. Hodně vás láká získat ji letos?

Vnímáme důležitost utkání. Mně tenhle pohár do sbírky úspěchů chybí, takže motivace je obrovská. Na finále se těšíme, je to zápas o velkou trofej, kterou chceme zvednout nad hlavy a uděláme pro to maximum.



Spartu jste sice v březnu doma porazili 4:0, ale ona se pak dostala do výborné formy, získala titul. Především její útočná trojice je nebezpečná, máte recept, jak je ubránit?

(usměje se) Přesný recept vám asi povídat nebudu, to po mně nechtějte. Budeme vycházet asi z toho povedeného vzájemného zápasu, který jsme tady v Plzni předvedli. Ale konkrétní být nechci.



Spoléháte i na to, že Sparta je po mistrovských oslavách, hlavní cíl si už splnila?

I když slavili titul a víme, že bumbali (smích), určitě chtějí slavit zase. Možná to nějakou souvislost na hřišti může mít, ale oni prahnou po double, dají do zápasu také maximum. Ale pro nás bylo od začátku sezony cílem něco zvednout nad hlavu. Teď je to blízko, porveme se o to.



V předchozích zápasech jste nemuseli až tolik řešit výsledky, protože třetí místo v lize jste měli jisté. Bude náročné nastavit se teď zase na vítězství?

Třetí místo sice bylo jasné, ale přistoupili jsme k zápasům tak, že se chceme dobře prezentovat a připravit se na finále. Dostali prostor i hráči, kteří tolik nenastupovali, aby byli všichni v zápřahu. Až na Slavii se to povedlo, splnilo to účel. Myslím, že jsme dobře připravení.



Hrajete v domácí Doosan Areně, ale je to vůbec výhoda, když lístky mezi fanoušky obou táborů byly rozděleny rovnoměrně?

Myslím si, že to výhoda je, i když fanoušci jsou půl na půl na půl. Je to prostě náš stadion. Věříme si, doma jsme silní. Velké zápasy hrát umíme a zvládáme je, moc se těšíme.



Bude pro vás důležité psychologické hledisko, že máte bez ohledu na výsledek pohárového finále jisté třetí předkolo Evropské ligy?

Upřímně, na to jsme ani nekoukali. Budeme hrát znovu evropské poháry, ale teď jdeme čistě po téhle trofeji. Chceme zvednout nad hlavu pohár, jsme ve finále, které chceme vyhrát. Na nic dalšího nemyslíme.

Ještě se zeptám na závěr, penalty jste trénovali?

Nijak zvlášť. Je to o nastavení každého hráče, jak se cítí, jak to má v hlavě nastavené. Ono to extra natrénovat nejde, vždycky to vyplyne ze situace, kdo si jak věří.