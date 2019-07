Teď se představí s plzeňskou Viktorií na hřišti konkurenčního Olympiakosu, doma uhráli bezbrankovou remízu. Odveta má výkop na Karaiskasis Stadium v úterý ve 20:30 SEČ.

Co vám ukázal první zápas?

Že mají velmi dobře organizovanou defenzivu. Ale u nás hráli trochu jinak. Předpokládám, že doma se budou víc tlačit dopředu.

Zato složení vaší obranné čtveřice se často mění…

V tom problém není, i tak jsme sehraní. Kdokoliv naskočí do sestavy, dobře zapadne.

Vy už jste po zranění fit?

Jojo, jsem.

Zaměřil jste se v přípravě na někoho z týmu soupeře?

Připravovali jsme se na kompletní celek. Oni jsou do ofenzivy hodně kvalitní, nejde vyzdvihovat jednotlivce.

Konkurence v Plzni je teď velká. Do Řecka ani neodletěl Milan Havel…

Je nás hodně, sestava se točí. Teď to vyšlo na Milana, příště to můžu být já.

Jak se s tím vyrovnáváte?

Beru to jako fakt. Nemůžeme řešit, kdo hraje a kdo ne. Důležité je, abychom uspěli jako celek.

Zpátky k zápasu. Bude důležité zachytit začátek?

Uvidíme, s čím oni nastoupí. Já osobně si myslím, že na nás vletí a budou chtít rozhodnout, takže bude důležité přežít začátek. Ale doma jsme udrželi nulu, to je dobré.

Nemrzí vás zahozené šance?

Mrzí, samozřejmě. Za stavu 1:0 nebo 2:0 by se nám jelo do Řecka lépe. Ale základ byl nedostat gól, to se nám povedlo, máme to rozehrané dobře.

Chystali jste se na bouřlivé prostředí?

Na to se připravit nedá. Ale každému se hraje lépe, když je divoká atmosféra.

Hrát se bude až v půl desáté večer. Bude to dlouhý den?

Já osobně hraju rád večer, ale tak v sedm, osm. Tohle je až moc, je to nepříjemné. Po obědě si zdřímneme a pak na to půjdeme.

A jak se vypořádáváte s vedrem, které tady v Aténách panuje?

Tohle nemám rád vůbec. Myslím, že to bude podobné jako v Larnace.

Ve výpravě chyběl i zraněný Čermák

Fotbalisté Viktorie Plzeń vyrazili k odvetě 2. předkola Ligy mistrů s Olympiakosem Pireus bez kvarteta zraněných – k Hubníkovi, Ekpaiovi a Beaugueloovi přibyl o víkendu ještě Čermák. Na palubě leteckého speciálu polské společnosti Enterair chyběli i obránce Havel a mladíček Herc.