David Pastrňák v uplynulých dnech okouzloval české hokejové fanoušky na MS s číslem 88 na dresu. Žádný problém. Naopak když se před pár dny kapitán fotbalové Sparty Ladislav Krejčí podepsal na dres se stejným číslem, vznikl kolem toho velký povyk. V čem spočívá rozdíl ve vnímání „zlořečené“ osmaosmdesátky a jaká další čísla na dresech vzbudila kontroverze?

Česko slaví titul mistrů světa | Foto: Deník/František Bílek

Kapitán fotbalové Sparty Ladislav Krejčí se při pozápasových oslavách mistrovského titulu v Mladé Boleslavi přimotal do citlivé situace. Jednomu z fanoušků podepsal dres s extremistickou symbolikou a hned se na něj sesypali strážci dobrých mravů. O co přesně šlo?

Na podepsaném dresu bylo číslo 88 a místo jmenovky nápis „Jude Slavie“. Není třeba pochybovat o tom, že majitel takto upraveného trika dobře ví, jaké konotace vzbuzuje spojení neblaze známého pokřiku části sparťanských ultras (od kterého se letenský klub opakovaně distancoval) s číslem 88, oblíbeným mezi neonacisty (symbolizuje dvě osmá písmena v abecedě, tedy „HH“ jako „Heil Hitler“). Málo platné, fanoušci s podobně zvrhlým ideologickým zázemím se najdou v mnoha klubech, nejen ve Spartě.

Rozruch kvůli podpisu. Sparta brání Krejčího za 88, problém měl i Pastrňák

Sám Krejčí se od rasistických názorů distancoval. Uznal, že je odpovědný za to, co podepisuje, zároveň ale zdůraznil, že hráči v rudém se snaží celý rok po zápasech trávit čas s fanoušky. Věnují jim svůj čas, podepisují se.

„Jsou to desítky, stovky lidí každý týden, celej rok v kuse. A vy chcete všem vyjít vstříc, aby se dostalo pokud možno na všechny. Nemusíme to dělat, ale chceme, a nikdy by mě nenapadlo, že by tohle mohl někdo využít proti nám,“ vzkázal Krejčí.

V Itálii platí zákaz

Potíž je v tom, že čísel propojených s neonacistickou symbolikou je víc. Například 18 (iniciály Adolfa Hitlera), 28 (Blood & Honour), 1919 (SS), 14 (odkaz na známou větu amerického extremisty Davida Edena Lanea o ochraně bílé rasy, která má v originále čtrnáct slov). Hitlerovy narozeniny mají hned několik kódů.

Mimochodem: shodou okolností má Krejčí narozeniny ve stejný den jako někdejší německý kancléř, totiž 20. dubna. A tak se letos na jaře stalo, že se na letenské tribuně před zápasem s Baníkem (hrálo se právě ve na zmíněný den) objevil gratulační transparent s nápisem: „Přejeme všechno nejlepší našemu kapitánovi a vůdci.“

Skandál v Bayernu? Němci prověřují, zda kanonýr Mandžukič nehajloval

Souvislost čísla 88 na dresu s neonacismem je hlavně v Evropě dobře známá. Například v Itálii bylo kontroverzní numero ve fotbale zcela zakázáno. „Je to jasná reakce na netolerovatelné předsudky, se kterými se stále potkáváme na našich stadionech,“ uvedl ministr vnitra Matteo Piantedosi.

Není to tak dávno, co vzbudil pohoršení jistý hajlující fanoušek Lazia Řím, který měl na dresu 88 a „jméno“ Hitlerson. Dokonce i slavný italský brankář Gianluigi Buffon si na začátku kariéry (ještě v Parmě) vzal na dres osmaosmdesátku, po stížnostech ze strany židovské komunity s tím ale brzy přestal. Tvrdil ovšem, že jeho volba neměla nic společného s Hitlerem, prý se mu zdálo, že 88 symbolizuje, že „má koule“.

Pastrňák a jeho parfém

Naopak za velkou louží je číslo 88 považováno za neškodné. Stačí se podívat na NHL: osmaosmdesátku nosil třeba legendární hokejista Eric Lindros (chtěl jím uctít svého mentora a rozhodčího Johna McCauleyho), užívá ji také skvělý útočník Patrick Kane (narodil se v roce 1988). V určitých fázích kariéry měli na dresu 88 rovněž Joe Sakic, Owen Nolan, Brent Burns a mnozí další velikáni.

Hrají s ní ostatně i Češi David Pastrňák a Martin Nečas. Druhý jmenovaný se po příjezdu na mistrovství světa v Praze dokonce svého obvyklému numera vzdal (hrál tak s 98), aby 88 zůstalo zarezervované pro hvězdného Pastrňáka.

Nečas: Nohy mi nejely, ale jsem rád, že jsem hrál. Číslo 88 schovává pro Pastu

Ten ikonickou osmaosmdesátku propaguje nejen na dresech, čepicích a podobně, ale například i značkou parfému PASTA88, jehož vůně je – dle tvrzení výrobce – „pečlivě složena z prvotřídních ingrediencí s orientálním a dřevitým charakterem, aby odpovídala silnému a sebevědomému muži“.

V českém fotbale je číslo 88 velmi neobvyklé, ale před časem se o něm mluvilo v souvislosti s Adamem Vlkanovou. Po příchodu do Plzně nemohl zvolit svou oblíbenou osmičku, protože ta je tam vyřazena z úcty k Davidu Limberskému. A tak si ji prostě zdvojil. Čelil za to kritice od moderátora Jakuba Železného, který argumentoval právě spojením čísla s extremisty.