První problém bude muset trenér Šilhavý řešit v obranných řadách. Ze čtveřice, která odrážela útoky soupeřů na posledním mistrovství Evropy, totiž není k dispozici ani jeden hráč. Vladimíra Coufala s Tomášem Kalasem nepustí do hry trable s třísly, Jan Bořil je po operaci kolene a Ondřeje Čelůstku vyřadil problém se šlachou v noze.

Sehraný kvartet, který dovedl národní tým až do čtvrtfinále, se rozpadl a na vrchol bojů o světový šampionát není k dispozici. Tečku za reprezentační kariérou udělal navíc i spolehlivý Pavel Kadeřábek.

„Samozřejmě mě mrzí, že Pavel skončil. Myslel jsem, že se k nám připojí, pak se ale ozval s tím, že to zvážil s rodinou a končí. Mrzí mě to, ale musíme to respektovat,“ komentoval Kadeřábkovo rozhodnutí trenér Šilhavý.

Ten nominoval do obranných řad šest jmen. Těmi jsou Jakub Brabec, Aleš Matějů, Tomáš Petrášek, David Zima, Jaroslav Zelený a Milan Havel. „Máme asi dvě nebo tři varianty, se kterými pracujeme,“ odhalil reprezentační trenér s tím, že na beku se můžou objevit i někteří univerzálové ze zálohy. Konkrétně se jedná o Tomáše Holeše a Ladislava Krejčího mladšího. Právě sparťan Krejčí bude jedním z nováčků tohoto výběru.

A i druhý debutant v reprezentačním A týmu by nakonec mohl trenérovi Šilhavému vytáhnout trn z paty. Slávista Ondřej Lingr totiž figuruje mezi pěti útočníky, kteří se objevili v nominaci. Hlavní eso Patrik Schick po zranění ještě nezačal trénovat a proti Švédům hrát nebude.

„Věřili jsme, že Patrik bude k dispozici. Před týdnemzačal trénovat, ale do plného tréninku s týmem se nakonec zapojí až teď. Je to pro nás velká ztráta,“ uvedl Šilhavý s tím, že Schick by se mohl k týmu připojit v případě postupu na finále baráže proti Polsku.

Vyvstává tak otázka, kdo nejlepšího střelce Eura nahradí. Vedle Lingra by to mohli být ještě Adam Hložek, Tomáš Pekhart, Jan Kuchta nebo dodatečně nominovaný Václav Jurečka.

Karty před barážovým duelem proti Švédsku jsou jasně rozdané. Otázkou je, které z nich se rozhodne trenér Šilhavý vyložit na stůl. V obraně bude muset mít šťastnou ruku při výběru nové čtveřice a v útoku bude muset trefit kanonýra v nejlepší formě. Jedině tak bude moci národní tým pomýšlet na úspěch.