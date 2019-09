Muž, který překládal v Kosovu tiskové konference českých fotbalistů, se v sobotu po zápase rozpovídal: „Dělám v hotelové recepci a jeden z vašich fanoušků mi dneska ráno říkal: Zdálo se mi, že tady prohrajeme. Já mu odpověděl, že to není možné. A stalo se.“

Šťastně se u toho smál. Fotbalová reprezentace, chlouba jeho Kosova, malé země existující jen jedenáct let, porazila v kvalifikaci mistrovství Evropy 2020 Česko 2:1 po heroickém výkonu na hřišti i na tribunách.

Češi se dostali do nemalých potíží, Kosovo jim ukradlo druhou postupovou pozici ve skupině za nedostižnou Anglií. „V mých očích je to hloupá porážka. Zkomplikovali jsme si cestu za kýženým postupem. Soupeři jsme svými chybami a nepozorností umožnili vítězství,“ říkal sklesle trenér Jaroslav Šilhavý.

Jeho tým a fanoušci, jichž bylo v Prištině na čtyři stovky však nemusí být v depresi dlouho: už v úterý kvalifikace pokračuje, Češi se představí v Černé Hoře. Do Podgorici se přesunuli hned po sobotní tryzně. Cesta to byla jednoduchá, let trval pouhých pětačtyřicet minut. Příští dny však už tak bezstarostné nebudou. Před týmem je jednoznačný úkol: zvítězit.

Musíme vyhrát

„Všichni to víme a umíme počítat. V Černé Hoře musíme vyhrát, abychom se udrželi v boji o postup. Touhle prohrou jsme si všechno hodně ztížili,“ řekl Šilhavý. A útočník Patrik Schick, autor branky v Kosovu, doplnil: „Musíme se z porážky oklepat. Naštěstí máme šanci už v úterý. Věřím, že si odvezeme tři body, aby situace ve skupině vypadala líp.“

Schickova branka byla jedním z mála pozitiv. Navíc se v kvalifikaci trefil už počtvrté a je na něj spolehnutí. Jinak byl výkon kostrbatý, bez nápadu, rychlosti. Výrazně kontrastovalo i zatažení do boje v podání obou mužstev. Kosované hráli jak o život, Češi působili jako profesoři.

„Kluci měli po právu hlavy dole, cítí, že se jim zápas nepovedl. Za tři dny ale hrají znovu. Dáme se dohromady, o to se nebojím,“ řekl bojovně trenér. K němu se přidal obránce Jan Bořil: „Pod tlakem jsme každý zápas. Každý je na takové situace zvyklý. S tím nebude žádný problém.“

Optimistická slova, jež se v úterý musí proměnit v realitu. Aby se to stalo, je třeba mnohé změnit. Sobotní výkon by rozhodně nestačil.

Bořil vs. Schick aneb dva názory na jeden duel

Oba se postavili po prohře 1:2 v Prištině před české novináře. Patrik Schick ještě v propoceném dresu a na levém lýtku měl ledový obklad. Jan Bořil (vlevo) přišel v tmavomodré mikině. Bylo nějakých deset minut po nepovedeném utkání kvalifikace mistrovství s Kosovem.

Když to však vezmeme zjednodušeně, zdálo se, že útočník a obránce, byť nastoupili ve stejných barvách, hráli každý jiné utkání. Tak rozdílný byl jejich pohled na hru Čechů… Schick byl velmi kritický, uvědomoval si, že tým, ač byl před zápasem mírný favorit, nepředvedl na euforicky naladěném stadionu dobré představení.

„Dopředu jsme byli čitelní. Z naší strany chyběl moment překvapení, žádná skrytá přihrávka,“ vykládal. Zadák Bořil mluvil značně rozdílně. Prohru viděl ve smůle a nedobré koncovce. Kdyby prý obojí hrálo Čechům do karet, nebyl by problém.

„Nepovedený výkon? Především z toho důvodu, že nemáme tři body. Nicméně jsme neodehráli úplně špatný zápas. Nemáme se za co stydět,“ vykládal levý bek, jenž dostal přednost před Filipem Novákem. „Měli jsme vyložené šance. Kdybychom je proměnili, asi by to vypadalo jinak a lépe. Naopak jsme dvě hloupé a také smolné branky inkasovali,“ navázal. „První byla z odrazu ve středu hřiště a druhá z rohu, kdy jsme nezachytili náběh z vápna. Míč pak po střele skončil u tyče. Pro nás obrovská smůla,“ zdůraznil.

Kdo z nich byl blíž pravdě? Podle reakcí odborníků i fanoušků jednoznačně Schick, autor jediné české branky. Ostatně jeho hodnocení oslovilo i trenéra Jaroslava Šilhavého. „Musím souhlasit s Patrikem. Naše rozehrávka byla skutečně kostrbatá, měli jsme málo hráčů v nabídce,“ vypíchl trenér na tiskové konferenci.