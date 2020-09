„Myslím, že nezklamal. Na špici hrál proti nepříjemné obraně velice dobře. V koncovce mu chybělo štěstí, měl dvě šance. S jeho výkonem jsem spokojený,“ glosoval trenér Jaroslav Šilhavý.

„Hrál první zápas a ukázal kvalitu i potenciál. Český fotbal se nemusí bát o budoucnost,“ doplnil kapitán Bořek Dočkal, Hložkův spoluhráč z letenského mančaftu.

Mladíček to přitom neměl v Bratislavě vůbec jednoduché. Většinu času strávil v soubojích s Milanem Škriniarem, elitním stoperem evropského formátu. Slovenský zadák je oporou Interu Milán (přestože v něm v poslední době nezažívá nejlepší časy) a velmi důrazně se o jeho služby hlásí kluby z největších - Manchester United či Barcelona.

„Nechal se od něj kopat a přesto dokázal pomoci týmu. Není jednoduché zvládnout přechod do reprezentace,“ ocenil Dočkal. Střety Hložka se Škriniarem byly opravdu dost výživné, ale zelenáč se v nich - jak už bylo řečeno - neztratil.

Velká pocta

Do zápasu přitom nešel naprosto přirozeně v úplně nejlepším rozpoložení. Ve Spartě je přes svůj věk už obouchaný, sebevědomý, jistý svým postavením i uměním. Tady to bylo jiné, vždyť ani v evropských pohárech toho zatím moc neodehrál. Na kontě má jediný zápas v kvalifikaci Evropské ligy.

A najednou skočil na TOP úroveň. „Je to velká pocta, osobně jsem byl nervózní,“ přiznal. „Užíval jsem si to, ale byl jsem nervózní,“ zopakoval.

Přitom nastavení v hlavě je jeho silnou stránkou, jak upozornil i Dočkal. „Pro Adama je to jeden z dalších kroků. Je obdivuhodné, jak to zvládá. V kariéře jsem nepotkal tak mladého hráče, který by prokazoval týden co týden, že dokáže ustát tlak v hlavě i fyzicky,“ popsal kapitán.

Hložkovi tak vlastně na Slovensku chybělo jediné: Měl dvě šance, ale neproměnil. „Přitom udělal všechno dobře,“ glosoval slovenský kouč Pavel Hapal, jenž mladíka kdysi ve Spartě postavil jako první do zápasu dospělých.

„Měl jsem to proměnit,“ pokáral se sám útočník.

To přijde.