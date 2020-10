Ukázalo se to i ve čtvrtek. Slovan Liberec pod kuratelou kouče Pavla Hoftycha (na snímku) zvítězil v prvním zápase základní skupiny Evropské ligy nad belgickým Gentem.

Naproti tomu čeští obři, Sparta se Slavií, padli. Letenští doma s Lille, červenobílí na hřišti izraelské Beer Ševy.

Slovan přitom musel projít tři složitá předkola a k tomu tradičně zvládnout obří přestavbu mužstva.

„Myslím, že je to světová rarita. Udělají sportovní úspěch, pak prodají hráče za desítky milionů. Kromě velkých klubů jim to každý závidí,“ říká záložník druholigového Hradce Jakub Rada. „Je to reklama na úspěch,“ dodá bývalý reprezentant, jenž pod Hoftychem, působil ve slovenské Trnavě, kde (stejně jako nynější Liberec) prožíval báječnou jízdu Evropskou ligou.

Chudí příbuzní

Proto může říct: „Pan Hoftych tam byl sice jako sportovní ředitel, ale byl blízko týmu. Ne jen na focení a jednou v únoru. Myslím, že se v něm bilo trenérství s funkcionařinou. Výsledky Liberce jsou jeho velká zásluha, má čich na hráče. Dokáže dát za krátkou dobu mužstvo dohromady po lidské stránce, což je důležitější než být extra stratég. To je jeho know how, klíč k úspěchu.“

Bylo to vidět i proti Gentu. Tým bojoval, výhru vydřel. „Když to vezmu na rozpočty všech tří klubů ve skupině i hráčské možnosti a jejich hodnoty, jsme outsider. Vyhovuje nám to,“ říká trenér Hoftych.

Čísla tato slova potvrzují. Podle serveru transfermarkt.de je cena kádru Slovanu 350 milionů. A teď soupeři: Gent 2,1 miliardy, CZ Bělehrad 1,2 miliardy a Hoffenheim 6 miliard.

Výhra nad Gentem, jehož kouč řekl před utkáním, že má na každé pozici lepšího hráče, je však pouze první krok. Uvidí se, zda Liberec může myslet až na průnik ze skupiny.

„Pošilhávaní po postupu není nemyslitelné,“ je si jistý Rada. „Je vidět, že hráči za trenérem jdou, chtějí společně něco vytvořit. V tom je prostě skvělej,“ dodá.