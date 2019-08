Hon na Bayern začíná. Je tady další ročník německé fotbalové show

Je to už dlouhých sedm let, kdy na německý fotbalový trůn usedl někdo jiný než Bayern Mnichov. V sezoně 2011/2012 se to podařilo Borussii Dortmund. Od té doby jedné z nejkvalitnějších (a nejbohatších) ligových soutěží světa panují rozšafní Bavoři. Podaří se tentokrát někomu narušit vládu mnichovské dynastie?

Fotbalisté Bayernu Mnichov. | Foto: ČTK

Nová sezona Bundesligy startuje dnes večer a Bayern ji zahájí duelem s berlínskou Herthou. Nejsilnějším soupeřem úřadujících šampionů by ale měl být Dortmund, který přes léto nelenil a vydatně posiloval. Bitva o anglický titul. Hvězdné City proti ostatním titánům Přečíst článek › „Přivedli kvalitní hráče. Podle mě to bude nejvyrovnanější ročník za poslední dobu. Bylo by dobré, kdyby se stejně jako v minulé sezoně hrálo o titul do posledního kola. Je tam Dortmund, Bayern, ale tady v Německu každou sezonu vystřelí nahoru nějaký jiný klub, takže věřím, že je potrápí ještě někdo třetí,“ míní reprezentační obránce Pavel Kadeřábek, opora Hoffenheimu. Hodně drahý Koubek Kadeřábek je jedním ze sedmi Čechů na soupiskách bundesligových celků. Dalšími legionáři na německých pažitech jsou Vladimír Darida (Hertha), Theodor Gebre Selassie, Jiří Pavlenka (oba Brémy), Tomáš Koubek, Jan Morávek a Marek Suchý (všichni tři Augsburg). Ostře sledovaným novicem bude brankář Koubek, který do Augsburgu přišel z Francie za 200 milionů korun jako čtvrtý nejdražší gólman v historii Bundesligy. Pro provinční švábský klub jde o nebývalou investici, takže se dá čekat, že se Koubek okamžitě octne pod tlakem. Slavia si o Ligu mistrů zahraje nakonec s Kluží. Ta v přestřelce vyřadila Celtic Přečíst článek › „Bundesliga je skvělá a velká soutěž, po Premier League druhá největší. Lidé z Augsburgu mě přesvědčili o tom, jak hodně mě chtějí a že ve mně mají důvěru,“ popsal reprezentační brankář, tvořící teď v bílozeleném dresu spolu s Morávkem a Suchým českou kolonii. Exotičtí nováčci Mezi nováčky této sezony najdeme hned dva pozoruhodné týmy. Jedním z nich je Union Berlín, který se do nejvyšší soutěže probil poprvé od pádu berlínské zdi a sjednocení Německa. „Die Eisernen“ mají jedny z nejvěrnějších fanoušků v Evropě a během posledních dvou dekád kolem klubu vznikl svébytný kult. Dalším nováčkem je Paderborn, jakýsi „expert“ na střídání soutěží. Ještě v prvních letech tohoto tisíciletí čutali Paderbornští v amatérské regionální lize. Později se vzmohli a působili převážně ve druhé (občas třetí) lize a v roce 2014 senzačně postoupili do Bundesligy. Z té ale okamžitě spadli a ještě loni na jaře hráli jen ve třetí nejvyšší soutěži. Nyní jsou mezi elitou. Bláznivý příběh. Střecha stadionu AZ Alkmaar se částečně zřítila! Naštěstí se nehrál žádný zápas Přečíst článek › „Je úžasný pocit být zase na vrcholu. V posledních letech se nám lidé v celém Německu hlavně smáli. Prošli jsme si černým obdobím, ale zvládli jsme to,“ řekl kapitán Christian Strohdiek. Rodák z Paderbornu v malém vestfálském klubu strávil (až na jednu sezonu) celou kariéru. I tato story svědčí o tom, že nový ročník Bundesligy bude všechno, jen ne nudný.

Autor: Vojtěch Žižka