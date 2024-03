/FOTOGALERIE/ Tohle je pořádně hořký konec v evropských pohárech. Fotbalisté Slavie padli v odvetě s milánským AC 1:3 a spolu s týden starou prohrou 2:4 z Itálie na mezinárodní scéně končí. V hráčích i fanoušcích vyznávajících červenobílé barvy ale dlouho bude cítit velká hořkost. Šance na postup přes giganta světového fotbalu byla, proti však byly červené karty…

Úvod zápas přitom vypadal optimisticky. Slávisté začali aktivně, s chutí a ve čtrnácté minutě se obtočil okolo obránce Chytil a proti jeho střele musel gólman Maignan vytáhnout pohotový zákrok.

Poté přišel moment, o kterém se bude ještě dlouho mluvit. V souboji dvou kapitánů Holeš přišlápl kotník Calabriovi, švédský rozhodčí Nyberg stál metr od toho, všechno viděl, vůbec neměl v úmyslu karetně zákrok trestat, ale kolega od videa si ho pozval k monitoru a tam si našel záběr, který ho přesvědčil sáhnout do kapsy pro červenou kartu.

Během 180 minut osmifinále proti italskému gigantovi hráli slávisté v plném počtu hráčů pouze 45 minut…

Ve stejné chvíli musel kouč AC Pioli střídat mezi tyčemi, zraněného Maignana nahradil Sportiello.

Emoce tryskaly

I v deseti hráli slávisté v prvním zápase v Miláně dobře, ale v Edenu jejich soupeři přesilovku okamžitě využili. Mezi 34. a poslední minutou poločasu se postupně trefili Pulišič, Loftus-Cheek, Leao a do šaten se šlo za stavu 0:3.

O vítězi tak bylo rozhodnuto a i když šlo o velký fotbalový svátek, druhá půle se dohrávala prakticky už jen z povinnosti.

Na trávníku byly k vidění spíše souboje, emoce tryskaly na hřišti i v hledišti, rozhodčí kvůli házení kelímků i na pár desítek vteřin odběhl mezi střídačky… Alespoň malou radost udělal většině z vyprodaného Edenu střídající Jurásek, který se hned dvě minuty po vběhnutí na trávník prosadil pěkně umístěnou střelou.

Slavia se tak loučí s Evropou, ale s hlavou nahoře.

„Prošli jsme přes kvalifikace, poprvé v historii jsme vyhráli skupinu. Hráli jsme s AS Řím, s AC Milán. Nebyly to jednoduché situace, tým načerpal velké zkušenosti. Kluci se chtěli rvát s nepřízní osudu, ukázali potenciál. Musíme si z toho vzít maximum do ligy a letní kvalifikace," řekl po vyřazení kouč Jindřich Trpišovský.

Slavia Praha - AC Milán 1:3 (0:3)

Branky: 84. Jurásek - 33. Pulisic, 36. Loftus-Cheek, 45.+6 Leao. Rozhodčí: Nyberg - Beigi, Söderqvist (všichni Švéd.) - Higler (video, Niz.). ŽK: Douděra, Tomič, Oscar, Trpišovský (trenér) - Tomori, Gabbia, Leao. ČK: 20. Holeš (Slavia). Diváci: 19.344. První zápas: 2:4, postoupil AC Milán.

Slavia: Staněk - Vlček (46. Tomič), Ogbu, Zima, Zmrzlý - Holeš, Oscar - Douděra (82. Schranz), Provod (82. Jurásek), Wallem (70. Zafeiris) - Chytil (59. Jurečka). Trenér: Trpišovský.

AC Milán: Maignan (20. Sportiello) - Calabria (46. Kalulu), Tomori (46. Thiaw), Gabbia, Hernández - Adli, Musah - Pulisic (63. Chukwueze), Loftus-Cheek (76. Reijnders), Leao - Giroud. Trenér: Pioli.