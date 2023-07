Hořký návrat klokanů do Evropy. V Bodø dostali tři góly

Po dlouhých 36 letech se fotbalisté Bohemians vrátili do Evropy. Museli kvůli tomu odletět do 2500 kilometrů vzdáleného norského Bodø. Domácí byli favoritem a do Prahy se za týden vrátí s tříbrankovým náskokem. Parta z Ďolíčku se o lepší výsledek připravila sama, efektivnější koncovkou před soupeřovo brankou.

Fanoušci Bohemians odletěli do norského Bodö v hojném počtu. Bohužel sledovali prohru 0:3. | Foto: CPA