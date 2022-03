„Pořád tam zklamání z předchozího zápasu je. V pátek k nám mluvil trenér s realizačním týmem a říkali, že se budeme muset přepnout do zápasového módu, ve Walesu podat co nejlepší výkon a vyhrát tam. Všichni s ním souhlasíme a doufáme, že se to podaří. Snad navážeme na výkon ze zápasu se Švédskem,“ nechal se slyšet záložník Michal Sadílek.