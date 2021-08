Před duelem s někdejším zaměstnavatelem má zvláštní pocity, ale na utkání se těší. Věří, že Legia má na to, aby proti favoritovi vybojovala postup do základní skupiny.

"Samozřejmě to je speciální zápas. Na klubové úrovni jsem tu vlastně hrál jen s Jabloncem proti Slavii, jinak ne. Děkuji Slavii, vyrostl jsem tu, pak jsem tu měl ještě šanci vyhrát jeden titul. Pak se naše cesty rozdělily. Ale určitě mám na Slavii krásné vzpomínky," řekl na on-line tiskové konferenci Pekhart.

Do Slavie přišel v mládežnickém věku a v 16 letech zamířil do anglického Tottenhamu. V únoru 2009 se vrátil do pražského klubu na hostování a získal s ním ligový titul. Pak přestoupil do Jablonce a v jarní části sezony 2010/11 hostoval ve Spartě. Poté už působil jen v zahraničí.

"Když tady teď sedím, je to zvláštní pocit. Být zase na klubové úrovni zpátky v Praze a navíc tři minuty tady od Edenu bydlím. Na zápas se ale těším a věřím, že můžeme uhrát dobrý výsledek," prohlásil Pekhart, jenž byl s několika slávisty na nedávném mistrovství Evropy. "Žádné hecování ale zatím neproběhlo," doplnil dvaatřicetiletý útočník.

Dlouhé čekání Legie na úspěch v pohárech

Tým z Varšavy stejně jako Slavia vypadl v kvalifikaci Ligy mistrů a nyní ho čeká boj o Evropskou ligu. V případě vyřazení si zahraje nově vzniklou Evropskou konferenční ligu.

"Samozřejmě pro Legii je vždy každý rok cílem udělat mistra a hrát evropské poháry. Poslední čtyři roky se to nedařilo. Na začátku sezony je vždy v Legii velká rotace hráčů a myslím, že je to ten hlavní důvod. Tým musí být nachystaný od prvního kola, od prvního zápasu musí být sehraný," řekl Pekhart.

"Třeba minulý rok jsme o to trošku nešťastně přišli. Teď jsme rádi, že máme jasnou skupinu Evropské konferenční ligy. Ale tím to pro nás nekončí. Chceme určitě hrát základní část Evropské ligy," dodal Pekhart, jenž do Legie přestoupil vloni v únoru a s polským celkem získal dva ligové tituly.

Smlouvu má do konce sezony. "Všichni v klubu ví, že bych rád zůstal déle. Ale v současné době na stole nabídka na prodloužení není," uvedl Pekhart, který v minulé sezoně s 22 góly suverénně ovládl střeleckou tabulku polské ligy.