Švýcarsko, Španělsko, Portugalsko. To jsou týmy, se kterými se nyní měří česká fotbalová reprezentace. A ač jsou zápasy označovány některými za zbytečné, tak k nim Češi, ale i jejich soupeři přistupují zodpovědně. Stačí se podívat na soupisky všech mančaftů.

Bitvy proti kvalitním týmům jsou poučné

„Popravdě si to všichni užíváme, i když je to sraz v době, kdy mají všichni dovolenou. Máme skvělou skupinu, za což jsme rádi. Minule jsme postoupili a těšili se na to, teď chceme ukázat, že do ní patříme a udržet se. S tím jsme do toho šli,“ potvrdil Souček.

„Zápasy s takovými soupeři nás posouvají nahoru. Můžeme si proti nim vyzkoušet, co dokážeme. Jsou pro nás poučné a motivační,“ dodal reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý.

Stačí se jen podívat na jména hráčů a týmy, za které hrají. Vždyť mají na většině postech přetlak a minimálně dvě téměř vyrovnané varianty, ke kterým můžou sáhnout.

„Na kraji obrany může naskočit hvězda City, United nebo Barcelony. Také ve středu zálohy mají sílu. Bernardo Silva či Bruno Fernandes. Bruna spoluhráči často hledají, aby dal finální přihrávku, protože ji pošle téměř vždy přesně. A Cristiano Ronaldo? Ten pozvedl anglickou ligu, lidé na něj rádi koukají, protože jim to vrací, je to unikát a pro každého zážitek,“ pokračoval Souček v superlativech.

„Stejně jako Španělé, tak i Portugalci disponují skvělými dovednostmi, které dělají přirozeně a v rychlosti. Ronaldo je superstar a nebyly bychom radši, kdyby nenastoupil. Každý hráč se s takovým plejerem rád poměří,“ myslí si Šilhavý.

Atmosféra velkých stadionů

A že by hráčům docházely síly, což je dalším bodem, který někteří z kritiků tohoto termínu reprezentačního srazu občas vytáhnou? Možná ano, ale ne všichni to vidí stejně. „Měl jsem asi pět dní volno po posledním zápase v Premier League a už mi to chybělo. Byl jsem rád, že jsem se mohl potkat se spoluhráči v národním týmu. Sil mám stále dost a těším se na každý zápas,“ říkal Tomáš Souček.

Šilhavého družina navíc poznává další stadiony. Kromě domácího stánku Sportingu Lisabon Estádio José Alvalade, kde vyrostl Cristiano Ronaldo, se v neděli podívá také do Málagy na La Rosaleda.

„Už při tréninku trochu načichneme atmosféru, i když tam nejsou lidi, se kterými je to jiné, což začneme vnímat už při rozcvičce. Ale při samotném zápase beru každý stadion stejně a soustředím se na sebe, ne na okolí,“ přiblížil Souček.

I přesto, že může Tomáš Souček nastupovat na větších a vyhlášenějších svatostáncích, stejně raději hraje doma. „Když se hraje v Česku, tak to mám radši. A hlavně v Edenu,“ pousmál se. Právě tam Češi obrali o body Švýcarsko i Španělsko. Třeba se to povede v září na domácí půdě také proti Portugalsku.