"Uděláme si obrázek, jak na tom hráči jsou," řekl před utkáním kouč Jaroslav Šilhavý. A po něm? "Byli jsme všude pozdě," kroutil hlavou.

Pohled na hřiště stadionu v Boloni ho opravdu musel děsit. Nepřesnosti v obraně, marná ofenziva. Kromě nových bílých dresů vlastně nebylo na co koukat. Naopak Italové se po vlažnějším úvodu rozjeli.

23. minuta: Ciro Immobile - 1:0.

42. minuta: Nicolo Barella - 2:0.

66. minuta: Lorenzo Insigne - 3:0.

73. minuta: Domenico Berardi - 4:0.

Ano, „Squadra Azzura“ je sice poslední dobou skvělá (neprohrála od září 2018), ale na těchto gólových akcích se výrazně podíleli i hosté - svou laxností.

K prvnímu zásahu došli Italové po zmatcích stoperské dvojice. Brabec ve vápně hlavičkoval k Immobilemu, ten dostal od Čelůstky dva dárky v podobě volného místa a teče. U druhé trefy Barelly zase smolně asistoval Bořil. Třetí ráně předcházela špatná reakce Coufala a čtvrtá trefa pramenila z chyby Zimy. Špatné, všechno bylo špatně.

Tohle se během Eura nesmí opakovat!

Změny v obraně i útoku

Už před zápasem bylo jasné, že nenastoupí Adam Hložek. „Celý týden se připravuje individuálně,“ prozradil Šilhavý. Škoda - dravý a sebevědomý teenager by na Italy platil. Tah s Krmenčíkem na hrotu v pátek vůbec nevyšel.

Během poločasové přestávky Šilhavý reagoval. Musel. Na trávník poslal Schicka, Součka i Zimu, leč kýžený efekt to nepřineslo.

Italové, pro které to byla v Boloni před tisícovkou diváků generálka na Euro, si v poklidu hlídali náskok i soupeře. A sem tam ještě s lehkostí zahrozili. Krátce před uplynutím hodiny hry měl šanci Chiellini, neuspěl. O chvíli později však Italové mohli slavit. Hned dvakrát.

Těžko říct, co by si optimista dovolil pochválit. Snad jednu polostřelu na bránu, snad jednu trošku nadějnou standardní situaci?

Češi přitom tušili, co je čeká… Před utkáním totiž kapitán Vladimír Darida řekl, že "Italové prověří tým se vším všudy". Měl pravdu. Ale asi sám nepředpokládal, že prověrka skončí takovým debaklem.

Varování? Rozhodně! Reprezentace už jednou podobnou blamáž pod koučem Jaroslavem Šilhavým zažila - v Anglii po podobném průběhu padla 0:5. Ale to bylo před více než dvěma lety, kdy se od mužstva tolik nečekalo.

Další program národního týmu

Češi dokončí přípravu v Jižním Tyrolsku, potom se přesunou zpátky do Prahy. Tam odehrají generálku s Albánií (8. června v Edenu), v české metropoli také rozbijí stan pro evropský šampionát. K zápasům v základní skupině budou létat - dvakrát do Glasgow, jednou do Londýna.

Itálie - Česko 4:0 (2:0)

Branky: 23. Immobile, 42. Barella, 66. Insigne, 73. Berardi. Rozhodčí: Tschudi - Josipovic, Sbrissa (všichni Švýc.). Bez karet. Diváci: 1000 (omezený počet).

Itálie: Donnarumma - Florenzi (86. Tolói), Bonucci, Chiellini (64. Acerbi), Spinazzola (63. Emerson) - Barella, Jorginho (63. Cristante), Locatelli - Berardi (77. Chiesa), Immobile (78. Raspadori), Insigne. Trenér: Mancini.

Česko: Pavlenka - Coufal, Čelůstka (46. Zima), Brabec, Bořil - Král, Darida (81. Sadílek) - Masopust (61. Ševčík), Barák (46. Souček), Jankto (61. Vydra) - Krmenčík (46. Schick). Trenér: Šilhavý.