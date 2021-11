6. Mikel Arteta (Arsenal FC)

Trenér 'Gunners' Mikel Arteta.Zdroj: Arsenal FC

Tichý, v soukromí nevýrazný, za to na hřišti naprosto nepřehlédnutelný šikula, jehož překrásné přihrávky hřály člověka na srdci. Do anglické Premier League prošel klikatou cestou, z Barcelony se jako mladík nejprve stěhoval do Paříže, poté se přiblížil svému snu angažmá ve skotském Rangers a vše dotáhl do vítězného konce v roce 2005 přestupem do Evertonu. Zde strávil šest úspěšných let, ale to nejúspěšnější přišlo až s odchodem na Emirates Stadium.

V dresu Arsenalu zaujmul roli středového krále, který měl za úkol zvednout dlouho se trápící anglický klenot. Za jeho působení se severní Londýňané opravdu začali zlepšovat, příslibem byly dvě prvenství v domácích pohárech. Jenže k zisku titulu stále něco chybělo. V jeho poslední sezoně v hlavním městě Anglie se zdálo, že to Arteta přeci jen dokáže, ale cennou trofej mu na poslední chvíli vyfoukl rozjetý expres z Leicesteru.

Po ukončení hráčské kariéry se přestěhoval do Manchesteru, kde přijal funkci asistenta Pepa Guardioly, se kterým po dobu tří let vytvořil velice povedený tandem. V Citizens trenérsky vyspěl a v roce 2019 vycítil, že je ten nejlepší čas vydat se na misi s názvem „Jak zachránit porouchané Kanonýry“. Po dvou letech však pocítil, že to tak snadné nebude. Arsenal se dál trápí a ani křeslo Artety už není nedotknutelné.