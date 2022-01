A letos půjde beze sporu o nevšední zážitek. Do bitev o cennou trofej letos povedou své celky hvězdy anglické Premier League, italské Serie A či francouzské Ligue 1. Jinými slovy národní hrdinové. A k vidění tak budou třaskavé souboje, kde mnohdy půjde o více než jenom fotbal.

Pro toto výjimečné setkání nejlepších fotbalistů Afriky si však organizátoři nevybrali úplně nejvhodnější prostředí. AFCON 2021 se totiž odehraje v Kamerunu, kde už nějaký ten pátek rozhodně bezpečno není. A kritika se zaslouženě valí všemi směry.

Země si momentálně prochází těžkým obdobím občanské války, kde proti sobě bojuje většinová frankofonní vláda s anglicky mluvícími separatisty bojujícími za svou nezávislost. Násilné akce, protesty, řada mrtvých. To všechno se stalo smutným stereotypem života v Kamerunu.

Od roku 2017 tu při nejrůznějších akcích zemřelo několik tisíc lidí a téměř na milion z tamějších obyvatel opustilo ze strachu své domovy. Situace došla až tak daleko, že separatisté nedávno začali vyrábět vlastnoruční výbušniny jako nástroj svých zběsilých útoků.

Vláda Kamerunu přislíbila všem účastníkům bezpečnost, v zemi omezila v průběhu šampionátu pohyb a veškeré shromažďování. Bude to ale stačit? „Obávám se, že nedávný trend bombových útoků může zasáhnout také AFCON,“ myslí si místní novinář Honore Kuma.

A v poslední době není Kamerun pouze místem nebezpečných občanských střetů, ale rovněž ohniskem nákazy cholerou či stále sílící novou variantou koronaviru. Ta mimo jiné prozatím vyřadila z turnaje gabonskou hvězdu Pierra-Emericka Aubameyanga a jeho dalšího spoluhráče.

Obavy z nepřipravenosti a vidiny hrozných scénářů letošního AFCONU však musely jít definitivně stranou. V neděli večer odstartoval turnaj domácí výběr duelem s Burkinou Faso a africký fotbalový svátek navzdory rostoucí kritice rozjel svůj nabitý program.

Letos se na turnaji představí hned 24 mužstev, Afričané vsadili na stejný model jako při posledním Euru. Odložení na lednový termín však příliš nepotěšilo evropské celky, které se tak budou muset na nějaký čas bez svých hráčů obejít.

Zejména anglická Premier League vyslala na africkou misi početnou sestavu fotbalových hvězd. Na turnaji v Kamerunu se jich představí více než třicet a v bojích o africký titul budou hrát pro své národy naprosto klíčovou roli.

24 African Countries to feature in the 2021 AFCON tournament kicking off on Sunday January 9 pic.twitter.com/n1NzUx4ko9

Favoritů na zisk cenné trofeje je hned několik. Titul bude obhajovat Alžírsko, které letos potáhne produktivní duo Rijád Mahriz z Manchesteru City a Said Benrahma z londýnského West Hamu. Egypťané se pro změnu budou opírat o největší hvězdu turnaje Mohameda Salaha.

Dalším silným adeptem na úspěch je tým Senegalu, jehož svatyni bude chránit špičkový brankář Chelsea Édouard Mendy. Obranu úřadujících finalistů zase vyztuží Kalidou Koulibaly z italské Neapole a v útoku bude pobíhat kanonýr Liverpoolu Sadio Mané.

Netřeba podceňovat ani výběr Pobřeží Slonoviny s nejlepším střelcem základních skupin Ligy mistrů Sébastienem Hallerem, Nicolasem Pépém z Arsenalu či bývalým slávistou Simonem Delim. Rovněž Maročané letos disponují kádrem, kde se to hvězdami z Evropy jenom hemží.

Fanoušci pražské Slavie jistě zbystří při pohledu na soupisku Nigérie, kterou letos doplnil i Peter Olayinka, ofenzivní štírek sešívaných. Dres Kamerunu zase oblékne bývalý slávista Michael Ngadeu či někdejší záložník Sparty Georges Mandjeck.

Lesk této přehlídce afrických klenotů dodá šest krásných kamerunských stadionů, jejichž kapacitu však kvůli koronaviru nebude možné využít na sto procent. Na zápasy domácího týmu to bude 80 procent, na zbylá utkání už jenom 60. A pouze s platným očkováním a negativním testem k tomu.

Premiéru domácího celku sledovalo na stadionu v hlavním městě přes 45 tisíc diváků, jak tomu ale bude na ostatních svatostáncích, zejména pak na západě zmítaném občanskými konflikty, je zatím ve hvězdách. A o sílící hrozbě covidu ani nemluvě.

Cameroon?? to host Afcon football tournament in the 9th of January 2022 with at least six venues expected to be used: