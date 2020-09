Kromě Petara Musy, který se na jaře prostřílel až k dělenému prvenství v soutěži o nejlepšího ligového kanonýra a před pár dny dal dvě branky Řekům v dresu chorvatské jednadvacítky, proti níž se shodou okolností postaví v pondělí i čeští mladíci, jsou to hráči, o kterých český fanoušek možná zatím ani tolik neví.

Joao Felipe (Brazílie)



- narozen 24. 6. 2001



- předchozí kluby: Ituano FC "20", Palmeiras "20"

I když jednoho z nich už mohl zaregistrovat i ten, kdo Slavii nesleduje tak detailně. Brazilec Joao Felipe se objevil na sedmnáct minut v nadstavbovém utkání minulého ročníku proti Jablonci. Branku sice nevstřelil, jinak mu to ale v červeno-bílém pálí slušně.

Přesvědčit se o tom mohl třeba i Inter Milán, jehož mladému výběru nasázel tenhle devatenáctiletý útočník v zápase mládežnické Ligy mistrů tři góly. Předtím se trefil i proti Borussii Dortmund a Slavia právě díky jeho brankám oba tyto soupeře porazila.

Slávisté si ho vyhlédli trochu paradoxně v zápase, v němž ji prakticky on sám porazil. V mládežnickém turnaji CEE Cup vstřelil právě Slavii dvě branky při vítězství Palmeiras 5:2. Jeho tým nakonec dokráčel až na vrchol, když ve finále přehrál Spartu.

Ačkoliv toho v áčku Slavie zatím moc neodehrál, stihl se už gólově prosadit i zde. Při vysokém vítězství 8:0 nad Slavojem Vyšehrad byl autorem poslední branky.

Pozornost na sebe momentálně strhává ale hlavně jen o týden starší Abdallah Sima. A to je ve Slavii teprve krátce. Poté, co v zimě zamířil z Francie do Táborska, měnil už v létě znovu svou fotbalovou adresu. A v Edenu věděli, co dělají.

Abdallah Sima (Senegal)



- narozen 17. 6. 2001



- předchozí kluby: Evian FC "19", Táborsko

První soutěžní gól dal ve druhém zápase proti Vltavínu, když se prosadil na začátku druhé půle. Slávisté si pak v týdnu domluvili přípravné utkání místo odloženého zápasu ČFL proti Domažlicích a právě proti béčku Dukly se Sima prosadil třikrát.

Mladík ze Sparty

Třetím zajímavým jménem je Denis Alijagič. Jeho umění můžou fanoušci obdivovat zatím především ve slávistické devatenáctce, gólově se podepsal pod vysoké vítězství třeba právě ve zmíněném duelu s béčkem Dukly.

Zahrál si ale už třeba i proti Barceloně, když se dostal do výběru UEFA Youth League. A to je mu přitom teprve sedmnáct let.

Upozornil na sebe také na loňském All Stars Cupu, turnaji mladých fotbalistů, kde se sešla konkurence z Paris St. Germain, madridského Atlética a další světových týmů. Slavia tenkrát turnaj vyhrála a bosenský střelec se stal jeho nejlepším hráčem.

Denis Alijagič (Bosna a Hercegovina/ČR)



- narozen 10. 4. 2003



- předchozí klub: Sparta Praha "17"

A reprezentace? I tam už hraje se staršími kolegy, navíc stále existuje varianta, že by mohl v budoucnu nastoupit i za český výběr.

Zaujme i jeho klubový původ, pochází totiž ze sparťanské líhně. Hrával třeba s Adamem Hložkem, novopečeným českým reprezentantem. Možná i jeho čeká podobná kariéra.