Tradiční součástí evropských a světových fotbalových šampionátů jsou i turnajové hymny. Nejinak tomu bude i letos na mistrovství Evropy v Německu. Jenže už teď, téměř tři měsíce před začátkem Eura, se píseň stala terčem tvrdé kritiky. A to ji ještě veřejnost neslyšela…

Jedním z tvůrců hymny fotbalového Eura bude i zpěvačka Leony. | Foto: Profimedia

Je to tak. Oficiální představení turnajové hymny je plánováno na květen. Zatím se ví, že za skladbou stojí německá zpěvačka Leony, italský DJ tým Meduza a americká popová skupina One Republic. A také to, v jakém jazyce píseň bude. Právě to je trnem v oku Němcům. Bude totiž v angličtině.

S tím se Němci nehodlají smířit, a dokonce už vznikají petice za to, aby skladba nikdy na mistrovství Evropy nezazněla. Ozývají se ale i hlasy z druhé strany, a to přímo od tvůrců. „Není to německý šampionát. Bude tu mnoho jiných národů, kde se nemluví Německy. Španělé, Francouzi, Italové, Češi…,“ kontrovala zpěvačka Leony. „Proč by měla být turnajová písnička německy? Aby jí rozumělo co nejméně lidí?“ ptá se.

Hymna má podle UEFA hrát po každém gólu jakéhokoliv týmu. Jednotlivé reprezentace si tak budou moci určit vlastní hudbu pouze na rozcvičky. Tedy tak je to zatím plánováno. Jestli se podaří Němcům rozhodnutí zvrátit, uvidíme v příštích týdnech a měsících.

Ukázka z tvorby zpěvačky Leony: